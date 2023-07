Bandana neonato: perché preferirla al cappellino per le giornate estive

D'estate la parola d'ordine è proteggere i più piccoli dai raggi UV. Come? Con l'abbigliamento adatto, a partire dalla testa, dove si può scegliere il cappellino o, in alternativa, la bandana. Ecco perché preferire quest'ultima.

Farli giocare in totale sicurezza è perciò l’obiettivo di ogni genitore, che dovrà quindi attrezzarsi di conseguenza con creme solari e l’abbigliamento adatto, come le magliette anti UV da portare in spiaggia, ad esempio. Ma anche tenere al sicuro il capo dei più piccoli è di fondamentale importanza, anzi forse è una delle cose più importanti da fare, per questo è bene munirsi di cappellini o, in alternativa, di bandane.

Perché la bandana può essere utile per un neonato?

Va da sé, la bandana è utile per il neonato in primis perché è in grado di coprire interamente il capo; sono accessori carini e alla moda che rappresentano un’ottima scelta per proteggere la testa dei più piccoli dai raggi solari.

Sono, come detto, un’ottima alternativa al cappellino, quindi la scelta dell’uno o dell’altra dipende da un fattore di gusto personale, anche se ci sono altri elementi che possono concorrere a far propendere per uno dei due.

Meglio la bandana o il cappellino?

Come detto, la funzione sia del cappellino che della bandana è quello di proteggere il capo dei bambini, con lo scopo di coprirne interamente la superficie. Per questo, fra i cappellini si è soliti optare per quelli alla pescatora, che avendo la visiera circolare, è in grado di proteggere interamente viso, collo e orecchie.

Il problema dei cappelli spesso però è che il bambino, se è sufficientemente grande da essere in grado di usare correttamente le mani, tenderà a toglierselo da solo, magari proprio nel bel mezzo di una passeggiata, o che, in caso di vento, questo voli via.

Se non volete passare la giornata “lottando” con vostro figlio per convincerlo a tenere il cappello, o con gli agenti atmosferici, la soluzione alternativa è appunto la bandana, che, essendo legata dietro la nuca con dei lacci, aderisce perfettamente alla testolina del piccolo senza il rischio di perdersi.

Tipologie e modelli di bandana

Ci sono tantissime bandane disponibili sia nei negozi per l’infanzia che sui siti online; ci si può letteralmente sbizzarrire tra stampe e colori, decidere se abbinarle agli abiti o ai costumi da bagno del bambino per aggiungere un tocco di stile, o badare soprattutto alla sostanza, scegliendo magari i modelli che offrono un rivestimento o un trattamento per la protezione solare aggiuntivi. Alcune bandane hanno anche un alto SPF – fattore di protezione solare – proprio per garantire la protezione totale dai raggi UV.

Alcune bandane sono in cotone, altre in poliestere, poliammide o elastan (spesso combinati), e sono estremamente facili da asciugare, così da poterla avere subito disponibile per la giornata successiva.

In generale, è importante ricordarsi di seguire le regole di base prima di esporre il bambino al sole: evitare di farlo nelle ore molto calde, usare la giusta crema solare con fattore di protezione di almeno 50+, e proteggerlo sempre con l’abbigliamento giusto.

3 bandane per neonato da acquistare online

Ecco quindi una carrellata di bandane per neonato da acquistare su Amazon.

