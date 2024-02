È un grande classico delle feste, ma va realizzato con i prodotti giusti per l'età: ecco tutti i consigli per il perfetto truccabimbi.

Cos’è il truccabimbi?

Il truccabimbi (in inglese Face Painting) è un’arte divertente e creativa che consiste nella la decorazione del viso dei bambini con prodotti cosmetici appositamente formulati.

Può essere realizzato in occasioni specifiche, come il carnevale o Halloween, o per animare compleanni o feste per bambini.

Il truccabimbi va bene per tutte le età?

Il truccabimbi è un’attività sicura per i bambini, purché vengano utilizzati prodotti specifici e la procedura venga eseguita sotto la supervisione di adulti responsabili.

In generale, è consigliato evitare di applicare il trucco sul viso di bambini molto piccoli: se i trucchi sono ipoallergenici e di qualità non dovrebbero esserci rischi, ma normalmente le aziende che li producono indicano come età minima 3 anni.

Se si desidera truccare bambini che hanno meno di 36 mesi, meglio farlo sulle guance, assicurandosi prima che i prodotti siano ben tollerati ed evitando le mani, dove si rovinano più facilmente e vengono toccati più frequentemente.

Gli strumenti e l’attrezzatura necessari

Per praticare il truccabimbi in modo sicuro ed efficace, è fondamentale disporre degli strumenti e dell’attrezzatura giusti. Tra questi ci sono:

Pennelli di diverse dimensioni e con punte di diverso tipo (piatta, tonda, fine) per applicare i vari colori e disegnare dettagli precisi

di diverse dimensioni e con punte di diverso tipo (piatta, tonda, fine) per applicare i vari colori e disegnare dettagli precisi Spugne per stendere uniformemente il trucco e creare sfumature;

per stendere uniformemente il trucco e creare sfumature; Prodotti cosmetici appositamente formulati per la pelle delicata dei bambini, ipoallergenici e privi di sostanze nocive;

appositamente formulati per la pelle delicata dei bambini, ipoallergenici e privi di sostanze nocive; Acqua pulita e salviette umidificate.

I truccabimbi più facili da eseguire

Molti design di truccabimbi sono relativamente facili da eseguire e possono essere un buon modo per fare pratica anche per i principianti. Supereroi, gli occhiali e la saetta di Harry Potter, una benda e i baffi da pirata, un arcobaleno o una corona sono tutti trucchi che chiunque può eseguire ma che colpiscono. Ecco i passaggi per creare due classici semplici ma sempre d’effetto, ricordando che prima di applicare il trucco è sempre bene stendere una crema idratante.

Farfalla

Per realizzare questo classico intramontabile che richiede solo pochi colori e linee semplici. Si inizia stendendo una base chiara su tutto il viso del bambino. Quindi con un pennello sottile, si disegnano due ali di farfalla simmetriche sulle guance o sulle tempie usando colori vivaci come blu, rosa o viola. In seguito possono essere aggiunti i dettagli, come linee nere per definire le ali e puntini bianchi o argentati per dare un tocco di luminosità. Per finire, con un pennello fine e il colore nero si disegnano le due antenne sulla fronte e un piccolo corpo al centro.

Gatto

Poche strisce e un naso nero: semplicissimo da realizzare, è un disegno sempre molto popolare tra i bambini. Anche in questo caso, il primo passaggio è stendere una base chiara su tutto il viso del bambino, su cui utilizzando un pennello sottile si disegnano i baffi su ogni lato delle guance e il piccolo triangolo sulla punta del naso. È possibile aggiungere dettagli come le orecchie disegnandole ai lati della testa o piccoli puntini bianchi sugli occhi per creare l’effetto “occhi di gatto”. È possibile realizzare anche delle macchie di forma irregolare per cambiare felino e ricreare la pelle del leopardo o alternare delle strisce arancioni bianche e nere per dare vita al muso della tigre.

4 consigli per un truccabimbi perfetto

1. Prodotti sicuri

Potrebbe sembrare banale o ripetitivo dirlo, ma è fondamentale assicurarsi di utilizzare prodotti cosmetici appositamente formulati per la pelle sensibile dei bambini e privi di sostanze nocive come piombo o parabeni. Mai utilizzare prodotti non destinati al trucco del viso, come colori acrilici o tempera.

2. Prima il design

Prima di iniziare, è importante parlare con il bambino, pianificando insieme cosa realizzare. Altrettanto importante è fare pratica prima, provando disegni su un foglio di carta prima di applicarli sul viso, sperimentando con colori e stili diversi per trovare quello che funziona meglio.

3. Pazienza e delicatezza

Il truccabimbi richiede tempo e precisione. È fondamentale essere pazienti e delicati durante l’applicazione per garantire non solo che il risultato finale sia soddisfacente, ma che l’intera esperienza sia piacevole per il bambino.

4. Come si strucca?

I prodotti appositamente formulati per il truccabimbi si rimuovono semplicemente con acqua (meglio se fredda) e, se serve, poco sapone delicato. Se necessario, anche un batuffolo di cotone imbevuto nell’olio di oliva può facilitare la detersione.