La notte delle streghe si avvicina: come realizzare un make up di effetto ma sicuro per i bambini? Ecco alcune idee e suggerimenti utili.

La notte più spaventosa dell’anno è ormai alle porte: Halloween sta per arrivare, e da ormai diversi anni la tradizionale festa di streghe e fantasmi è approdata anche nel nostro Paese, coinvolgendo grandi e piccini.

Oltre ai costumi “terrificanti”, Halloween significa anche make up all’insegna dell’horror e dello spaventoso, caratterizzati dal bianco dei volti cadaverici, dal nero delle occhiaie, dal rosso del sangue, insomma ci si può sbizzarrire cercando di creare il look più terribile.

Anche i più piccoli possono essere coinvolti nelle operazioni di trucco, anzi, truccare i bambini per Halloween può essere un’attività divertente e creativa. Tuttavia, è importante utilizzare prodotti sicuri per la pelle dei bambini, molto più delicata e sensibile, per evitare reazioni allergiche o irritazioni.

Come scegliere quindi i prodotti giusti? Bisogna, ovviamente, affidarsi prima di tutto a brand conosciuti e certificati, come quelli che si possono trovare sulla piattaforma Beautyfool, ad esempio: la qualità, quando si parla di make up, e in particolar modo di trucco per bambini, è ovviamente la prima cosa a cui prestare attenzione, quindi è fondamentale scegliere prodotti specifici per il trucco del viso, evitando quelli invece non destinati all’uso sulla pelle.

Altra cosa importantissima è ovviamente l’INCI: bisogna controllare gli ingredienti per assicurarsi che non ci siano sostanze chimiche nocive o allergeni; per questo è sempre meglio optare per prodotti senza profumi o coloranti artificiali.

Prima di applicare il trucco sul viso, è consigliabile fare un patch test su una piccola area della pelle del bambino, per assicurarsi che non ci siano reazioni allergiche o irritazioni, e attendere almeno 24 ore per valutare lo stato della pelle.

È inoltre importante che la pelle del bambino sia pulita e asciutta; per questo, si può usare una lozione idratante delicata per mantenere la pelle idratata e proteggerla dalle sostanze chimiche presenti nei trucchi.

Passando al make up vero e proprio, è importante utilizzare pennelli e spugne morbide per applicare il trucco in modo uniforme, evitando di passarlo troppo spesso per non causare ostruzioni dei pori e quindi irritazioni.

Dopo la festa è fondamentale rimuovere il make up con un detergente specifico per il trucco, come lo struccante bifasico di Botanika, disponibile su Beautyfool, oppure con acqua tiepida e con un detergente delicato.

Il trucco di Halloween per bambini può essere creativo e divertente, soprattutto se si lascia partecipare il bambino alla progettazione del trucco, magari scegliendo insieme un tema o un personaggio da interpretare. Anche durante la festa, è importante tenere sotto controllo il bambino per non lasciarsi sfuggire eventuali reazioni allergiche della pelle al trucco ed eventualmente intervenire con prontezza per rimuoverlo.

Scegliendo prodotti di alta qualità e seguendo queste semplici indicazioni, Halloween sarà un momento davvero speciale anche per i più piccoli, che potranno sfoggiare il loro trucco terrificante in totale sicurezza. Anche se al ritorno a casa i bambini saranno stanchi e avranno molto sonno, dite loro di rimuovere perfettamente tutto il trucco prima di andare a dormire; ne va della salute della loro pelle.

Se state cercando ispirazione per il trucco Halloween per i vostri bambini, ecco alcuni consigli utili e make up da copiare!