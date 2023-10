Quali sono i migliori costumi di Halloween per questo 2023? Ecco alcune proposte per tutta la famiglia, e anche alcune soluzioni per far stare comodi i nostri bambini nei loro travestimenti.

I più piccoli, in particolare, adorano rispettare la tradizione americana e armarsi di sacchetti per girare nel vicinato ponendo la fatidica domanda “Dolcetto o scherzetto?”, per conquistare caramelle, cioccolatini e dolciumi da spartire con gli amichetti (senza esagerare, ovviamente).

Ma Halloween, come detto, significa anche e soprattutto costumi: da quelli tradizionali fino ai modelli più originali e fantasiosi, grandi e piccini possono letteralmente sbizzarrirsi decidendo di essere mummie, vampiri, streghe, diavoli o zucche, l’ortaggio simbolo della festa.

Anche i bebè possono trovare il loro spazio nella festa, con costumi bellissimi, pensati appositamente per loro; insomma, Halloween, lungi dall’essere la festa mostruosa che alcuni vorrebbero, è in realtà un’occasione per divertirsi assieme a tutta la famiglia.

E a proposito di costumi per bambini, più o meno piccoli, ecco alcune proposte dei migliori costumi di Halloween per bambini che potrebbero interessarvi per il prossimo 31 ottobre.

Costumi di Halloween coordinati

Cosa c’è di meglio di un costume di Halloween uguale per tutta la famiglia? Travestirsi insieme contribuisce a rafforzare il rapporto di fiducia tra adulti e bambini: i piccoli si sentono capiti in questa avventura del travestimento, che non viene minimizzato dai grandi e ridotto solamente a gioco, mentre gli adulti, dal canto loro, si mettono al livello dei loro figli, colgono l’occasione per guardare le cose dal loro punto di vista, per tornare bambini, per mostrare che il loro universo non è poi così distante dal loro.

Insomma, è davvero un’ottima occasione per passare del tempo insieme, facendo cose che piacciono a tutti. E anche un modo, per i più piccoli, per esorcizzare le paure che la festa di Halloween potrebbe smuovere in loro.

1. Costume scheletro per tutta la famiglia

Set coordinati Halloween Un'idea davvero meravigliosa per tutta la famiglia, questo set di costumi da scheletro abbinati, in poliestere, caldi e comodi, pratici e facili da indossare grazie alla cerniera. 29 € su Amazon Pro Comodo e morbido, delicato sulla pelle, traspirante e leggero

Con cerniera, facili da indossare e togliere Contro Nessuno

Costumi di Halloween pigiama

Come negare la comodità di un costume di Halloween che può diventare, all’occorrenza, anche un pigiama? Questa è senza dubbio la soluzione perfetta per quei genitori che portano i figli alle festicciole e, se questi si addormentano, possono metterli tranquillamente nel letto senza fare l’odioso passaggio dello spogliamento.

Simpatici, colorati, ma soprattutto comodi, ovviamente possono essere utilizzati non solo il 31 ottobre, ma all’occorrenza sono sempre la soluzione ideale se non sapete quale costume far indossare al vostro bambino.

Anche in questo caso, possiamo optare per una soluzione coordinata con gli altri membri della famiglia.

2. Disney Tutina Monsters & Co con Cappello

Disney Tutina Monsters & Co con Cappello Questa simpatica tutina Disney di Monster & Co. è comoda e calda, adatta ai neonati da 0 a 3 mesi e adatta sia come pigiama che come costume di Halloween. 23 € su Amazon Pro Comoda

Materiali di alta qualità Contro Nessuno

3. Le SSara Halloween Tuta

Le SSara Halloween Tuta Questo morbido pagliaccetto è adatto ai bambini più piccoli e può essere usato sia come costume di Halloween che come pigiama, è in cotone e ha il cappuccio per essere caldo e confortevole. Compra su Amazon Pro Confortevole

Calda Contro Lavaggio solo a mano

4. Pigiama a tema Halloween per tutta la famiglia

Pigiama a tema Halloween per tutta la famiglia Questo simpatico set di pigiami a manica lunga, in poliestere, a tema Halloween, è adatto a tutti i componenti della famiglia, ha l'elastico in vita e polsini alle gambe, per aderire perfettamente al corpo. 18 € su Amazon Pro Per tutta la famiglia

In poliestere Contro Nessuno

Costumi di Halloween tradizionali

Ovviamente, per andare sul sicuro, si può optare per dei costumi veramente caratteristici di Halloween, soprattutto se i vostri bambini devono partecipare a delle festine con gli amichetti, oppure a qualche evento organizzato a scuola, ad esempio.

Strega, mummia, vampiro, zombie, mostro… c’è veramente l’imbarazzo della scelta, anche se negli ultimi anni sono stati definitivamente sdoganati costumi non propriamente appartenenti alla tradizione di Halloween ma comunque amati dai bambini, come quelle dei personaggi dei cartoni animati, dei videogiochi o delle serie tv.

5. Marypaty Vestito Strega Bambina

Marypaty Vestito Strega Bambina Marypaty propone un set da strega: che comprende anche cappello magico nero, una scopa e una cintura, realizzato in morbido e confortevole spandex e con una gonna nera a rete trasparente con una morbida cintura in vita, disponibile in taglie diverse. Compra su Amazon Pro Realizzato in morbido e confortevole spandex

Diverse taglie Contro Nessuno

6. Widmann – Costume per bambini diavolo

Widmann - Costume per bambini diavolo Widmann realizza questo simpatico costume da diavolo unisex, 100% Poliestere, adatti a bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni circa. Compra su Amazon Pro Poliestere di qualità

Perfetto per le giornate fredde Contro Solo lavaggio a mano

7. EMLOHSOL Costume da Mietitore di anime per bambino

EMLOHSOL Costume da Mietitore di anime per bambino EMLOHSOL propone un vestito da mietitore di anime davvero ben fatto, che include mantello con cappuccio, una falce e una catena davvero spaventose! 24 € su Amazon 29 € risparmi 5 € Pro Con mantello con cappuccio, una catena di metallo, una maschera per il viso, un paio di occhiali, falce giocattolo

Ben fatto Contro Nessuno

Costumi di Halloween per bebè

Anche i più piccoli possono prendere parte alla festa di Halloween, con tanti costumi pensati proprio per loro: che morbide tutine con i piedi, body, o veri e propri costumi, anche i bambini di pochi mesi possono trovare il loro travestimento perfetto per celebrare degnamente la notte del 31 ottobre.

8. FRAUIT Halloween Costume Zucca Bimbo

FRAUIT Halloween Costume Zucca Bimbo Un simpatico pagliaccetto per neonati, in cotone e con pratica cerniera per essere tolto facilmente, caldo e morbido. 11 € su Amazon Pro In cotone

Con pratica cerniera Contro Nessuno

9. Lifreer – Tutina per Halloween con motivo a pipistrello