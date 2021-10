Costumi uguali per Halloween aumentano la fiducia in famiglia: ispirazioni e idee

Se c’è una cosa che i bambini amano è travestirsi, un’attività che implica non solo una grande capacità simbolica, spesso sfruttata nel gioco di finzione (quando i piccoli cominciano a “fare finta” di essere altro da loro) ma anche una fantasia e una creatività letteralmente senza confini. I costumi di Halloween, esattamente come quelli di Carnevale, contribuiscono a creare il contesto giusto affinché i bimbi anche molto piccoli si sentano liberi di esprimersi indossando ciò che vogliono.

E se anche gli adulti si prestassero a questo gioco così importante per la loro crescita? Non si tratta solo di un momento di svago: nel travestimento i piccoli esorcizzano paure (e con la festa di Halloween, che ne smuove parecchie, questo benefici è ancora più evidente) e provano a essere diversi da come sono, marcando il territorio, esprimendo la loro personalità e le sue mille sfaccettature. Costumi uguali per Halloween contribuiscono poi a rafforzare il rapporto di fiducia tra adulti e bambini: i piccoli si sentono capiti in questa avventura del travestimento, che non viene minimizzato dai grandi e ridotto a mero gioco. I grandi, dal canto loro, si mettono al livello dei loro figli, colgono l’occasione per guardare le cose dal loro punto di vista, per tornare bambini, per mostrare che il loro universo non è poi così distante dal loro.

Un modo per parificare gli universi fantastici che, pur se in misura minore, legano le esperienze dei grandi a quelle dei piccoli. E Halloween è l’occasione giusta per sfoggiare, durante un party in casa o un dolcetto o scherzetto per le vie della città, dei costumi di famiglia abbinati e fare un figurone con amici e parenti.

Abbiamo trovato sul web qualche idea facile da realizzare e last minute per costumi di Halloween di famiglia per grandi e piccini. Eccole!

Il costume di Halloween ispirato al Mago di Oz

Il costume ispirato ad Aladdin della Disney

Il costume ispirato a Coco di Pixar e al Dia de los Muertos

Il look sportivo mamma-figlia

La famiglia spaventosa