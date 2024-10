Le aspettative per questa festa – che è ormai entrata tra le ricorrenze più amate da grandi e bambini – sono tante, ma come rendere la notte più magica dell’anno davvero speciale? Ecco qualche idea per un Halloween 2024 originale e indimenticabile.

I pumpkin patch, per passare Halloween 2024 nei campi di zucche

La tradizione anglosassone non prevede solo travestimenti e dolcetti, ma l’immancabile Jack-o’-lantern, la zucca intagliata e illuminata che è il simbolo di questa festa.

Da qualche anno anche in Italia si sono diffusi i cosiddetti pumpkin patch, i campi di zucche dove è possibile andare a caccia di quella perfetta per noi e dedicarci alla decorazione.

Ci sono diversi campi in molte zone d’Italia: in molti casi, offrono anche laboratori creativi e visite ai piccoli amici della fattoria. Scoprite qual è quello più vicino a voi e preparatevi a una giornata adatta a grandi e piccini, anche a quelli meno coraggiosi che non amano spaventarsi.

Halloween 2024 con i bambini a un parco divertimenti

Leolandia, Mirabilandia, Gardaland, MagicLand, Cinecittà World, Zoomarine e tutti i parchi divertimento grandi e piccoli d’Italia organizzano una programmazione speciale per la notte delle Streghe. Le mascotte si travestono a tema, gli allestimenti si fanno spaventosi e gli spettacoli si ispirano al periodo già magico dell’anno per un divertimento… da paura!

Smettete di chiedervi cosa fare a Halloween 2024 con i bambini e correte a scoprire qual è il parco più vicino a voi che apre eccezionalmente le porte in questa giornata… spett(r)acolare.

Maratona da paura: Halloween 2024 al cinema

Avete mai pensato che è possibile fare una maratona…stando seduti? A Halloween è possibile! Molti cinema offrono serate a tema dedicate, un’ottima idea per unire dolcetti e spaventi adatta ai bambini più grandi e adolescenti che non si spaventano troppo facilmente.

Se la programmazione nelle sale non è adatta ai più piccoli, perché non organizzare una maratona di film di Halloween a casa? Da La Famiglia Addams a Nightmare Before Christmas passando per Casper e Hotel Transylvania, ci sono tantissime proposte tra cui scegliere in base all’età (e ai gusti) degli spettatori.

Immancabile un buffet di treats a tema con cui accompagnare la visione.

Impa(u)rare divertendosi: corsi per bambini a tema Halloween 2024

Se vi piace l’idea di celebrare questa ricorrenza ma non vi sentite in vena di festeggiare, tra le cose da fare a Halloween con i bambini a cui si pensa meno spesso ci sono i corsi a tema. Moltissime attività e iniziative, infatti, in questo giorno speciale (e più spesso durante i giorni che lo precedono o lo seguono) si vestono di arancione e ragnatele.

Dal corso STEM a tema Halloween del MatemUpper di Milano, in cui bambine e bambini potranno costruire un circuito elettrico a forma di un mostruoso personaggio, passando per Archeoween, l’evento speciale in notturna a caccia di una strana creatura nel Parco archeologico di Sant’Andrea di Tavo, fino ai corsi di cucina mostruosa organizzati in tantissime città, la notte delle streghe può essere un’ottima occasione di imparare qualcosa di nuovo in un modo originale.

Halloween 2024 tra streghe, diavoli e castelli infestati

Non c’è un’unica risposta alla domanda “cosa fare ad Halloween 2024 con i bambini?”, ce ne sono tante quante sono le iniziative che colorano di magia questa festa. Da Nord a Sud, infatti, il nostro Paese è ricco di iniziative per celebrare la notte più paurosa dell’anno in maniera unica e originale.

Alcuni esempi? Il borgo medievale di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, si veste interamente a tema con zucche, fiaccole, ragnatele e scheletri e persino il calderone delle streghe.

In Toscana è invece Borgo a Mozzano, nel cui panorama si staglia il famoso e inconfondibile Ponte del Diavolo e la sua spaventosa storia, a dedicarsi interamente ai festeggiamenti.

E che dire di Triora (in provincia di Imperia), conosciuto come “il Paese delle Streghe” per aver ospitato uno dei più grandi processi per stregoneria mai avvenuto in Italia, che si anima con bancarelle, dolcetti e una gara al miglior travestimento?