Anche in gravidanza si può non rinunciare al divertimento. Ecco alcune idee per costumi di Halloween da indossare in dolce attesa.

Scegliere un costume di Halloween anche quando si è incinte può essere un’occasione divertente per dare libero sfogo alla propria creatività, ma anche per celebrare il proprio stato; da qualche tempo, infatti, è stato definitivamente sdoganato il pancione, che anzi oggi viene esibito con orgoglio e messo in mostra anche negli outfit per tutti i giorni. Rihanna, in questo, è decisamente la “queen”, visto che in occasione di entrambe le gravidanze ha fatto del baby bump in mostra il proprio marchio di fabbrica.

Come suggerisce anche questo articolo, la parola d’ordine per i costumi di Halloween in gravidanza è proprio questa: mostrare il pancione. Via libera quindi a costumi che mettano in mostra la pancia, e anzi che giochino proprio sull’attesa e sul fatto di avere “the bun in the oven”, per usare una tipica espressione americana.

Vediamo quindi alcune idee per costumi di Halloween da usare in gravidanza da cui prendere spunto.

Costumi classici di Halloween

Zucca incinta

Partiamo dalla più classica delle scelte, ovvero la zucca in dolce attesa; per questo costume è sufficiente indossare un abito arancione o verde, decorando il pancione con il tipico volto di una zucca intagliata; in commercio, tuttavia, esistono anche costumi da zucca già pronti.

Strega incinta

Basta un abito nero e il classico cappello da strega per avere il costume di Halloween adatto.

Villain Disney premaman

Se siete appassionate dei grandi classici film Disney, potete optare per un costume da cattiva o eroina Disney, come Malefica, la Regina Cattiva, Ursula de La Sirenetta.

Ma non è detto che dobbiate per forza essere “le cattive”: anche le eroine Disney sono molto apprezzate!

Mummia premaman

Basta avvolgersi in bende bianche o di tessuto per creare l’aspetto di una mummia; la cosa importante è assicurarsi che le bende non siano troppo strette, ma che avvolgano comodamente il pancione.

Costumi non tradizionali di Halloween, ma di grande effetto

Abbigliamento storico

Se cercate qualcosa meno a tema mostri e vampiri, e più adatto a farvi sentire a vostro agio col pancione, potreste prendere in considerazione l’idea di indossa un costume storico, ad esempio da dama ottocentesca o da regina; questi abiti generalmente presentano gonne ampie che possono camuffare il pancione (ideali soprattutto se ancora nessuno sa della gravidanza).

Personaggi cinematografici o televisivi

Anche i protagonisti di film o serie tv rientrano tra i papabili per un costume da Halloween. Si può optare per un personaggio iconico del cinema o della tv, per il personaggio preferito dei fumetti o delle serie, insomma le possibilità non mancano di certo. Si potrebbe, ad esempio, pensare a una versione premaman di Mary Poppins o di Marilyn Monroe.

Costumi pensati per sottolineare la gravidanza

Costumi a tema alimentare

Ci sono anche costumi che urlano decisamente gravidanza, pensati se quello che volete è proprio mettere in risalto il pancione e il vostro stato. Ad esempio, si può ironizzare in maniera davvero spiritosa su eventuali voglie di cibo durante la gravidanza, scegliendo un costume che le richiamino, come un panino con il pancione a forma di hamburger.

Costumi coordinati

Si può anche decidere di coinvolgere il partner o anche altri membri della famiglia – magari anche altri figli, se non si tratta della prima gravidanza – con costumi pensati per coppie e non solo che indichino in maniera evidente la gravidanza. Ad esempio, la futura mamma può vestirsi da forno e il papà con un cappello da chef e un grembiule con scritto “Bun in the oven”, che in italiano si tradurrebbe come “C’è una pagnotta in forno”, a indicare proprio l’arrivo di un bebè in famiglia.

In alternativa, si può optare per coppie famose di tv, cinema e letteratura come, ad esempio, Alice e il Cappellaio Matto.

Qualunque costume scegliate, la cosa importante da fare è assicurarsi che che sia comodo e sicuro per le future mamme e per il pancione; si potrebbero dover apportare alcune modifiche proprio per garantire una vestibilità adeguata e per far sentire comoda e a proprio agio la gestante per tutta la durata della festa.