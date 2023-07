La forza delle foto di Rihanna in intimo con il pancione per Savage X Fenty

La popstar ha condiviso una serie di scatti in lingerie in cui mostra il pancione e celebra le forme del proprio corpo durante la gravidanza.

Rihanna ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in lingerie mentre posa davanti ad alcuni scaffali che contengono i tessuti utilizzati da Savage x Fenty, la linea di abbigliamento intimo presentata dalla popstar nel 2018 durante la Fashion Week di New York. La voce di Diamonds, ancora una volta, ha celebrato le forme del proprio corpo durante la gravidanza, condividendo con le migliaia di followers alcune immagini con il pancione.

Rihanna, proprio in questi mesi, sta affrontando la seconda gravidanza con il compagno A$AP Rocky: nel maggio del 2022, infatti, la coppia aveva accolto in famiglia la primogenita, RZA Athelston Maters. Pochi mesi prima della sua nascita, la cantante di Rude Boy aveva confidato a People alcuni aspetti della gestazione, condividendo con i lettori la forte passione per la moda e il make–up, in grado di farla tornare a splendere anche nei momenti più difficili: “Quando sei incinta ci sono dei giorni in cui pensi: ‘Vorrei solamente rimanere sdraiata sul divano tutto il giorno”:

Ma quando decidi di fare bella figura e di metterti il rossetto, ti trasformi. Ti provi qualche vestito e quando ti senti bella, riesci a sentirti bene. Ne ho sentito parlare a lungo, ed è vero. È una sensazione in grado di farti alzare dal divano.

L’ex vincitrice del Grammy Award, nel corso di un’intervista a Vogue del 2022, si era pronunciata in merito all’abbigliamento premaman, condividendo il suo punto di vista: “Quando ho scoperto di essere incinta, mi sono detta: ‘Non farò shopping nei reparti dedicati alla maternità. Mi spiace – aveva spiegato all’epoca – È troppo divertente provare nuovi vestiti, non smetterò di farlo solo perché il mio corpo sta cambiando”.

“Quando diventi mamma è come se succedesse qualcosa che ti fa sentire in grado di affrontare il mondo intero”, aveva rivelato nel corso di una conferenza stampa organizzata poco prima della performance canora realizzata durante il Super Bowl LVII Halftime Show di febbraio 2023: