Rihanna mostra il figlio per la prima volta: scelta presa per colpa dei paparazzi

Rihanna è diventata mamma per la prima volta a maggio 2022 di un maschio, frutto della sua relazione con ASAP Rocky, ma in questi mesi aveva tenuto il bambino lontano dagli occhi dei curiosi, ad eccezione ovviamente dei suoi affetti più cari. La cantante sembra avere però ora cambiato idea e lo ha mostrato per la prima volta su TikTok, social network a cui si è iscritta da pochissimo. E il suo primo post lo ha voluto proprio dedicare al piccolo.

Il primogenito dell’interprete di Umbrella ha già conquistato i suoi tantissimi follower: qui lo vediamo infatti seduto nel seggiolino in auto con un visino davvero vispo, una tutina color cioccolato e una copertina per tenerlo al caldo. Impossibile poi non notare i suoi riccioli, che ricordano quelli del papà, come hanno fatto notare alcuni utenti nei commenti.

Almeno per ora, nonostante abbia già sette mesi, Rihanna non ha voluto svelare ai suoi fan quale sia il nome del bimbo. Era stata lei stessa qualche tempo fa a svelare perché avesse fatto questa scelta: “Non stiamo uscendo e girovagando molto. Stiamo semplicemente pensando a vivere…immagino però si acquisisca un certo tipo di libertà rivelando qualche informazione in più”.

La decisione dell’artista originaria di Barbados di mostrare il figlio avrebbe però una motivazione ben precisa. È stato Jason Lee, CEO di Hollywood Unlocked, a uscire allo scoperto dopo avere parlato con la diretta interessata via FaceTime: alcuni paparazzi, infatti, avrebbero scattato delle foto non autorizzate al suo bambino. “Mi ha detto che erano pronti a pubblicarle. Se proprio dovevano uscire, però, preferiva fossi io a farlo. Voleva che almeno fossero i ‘media neri’ a dare la notizia, dal momento che non le era stata lasciata possibilità di scelta”.

Su Hollywood Unlocked sono così uscite delle foto del piccolo, prima ancora del suo video su Tik Tok, ma anche in questo momento lei ha dimostrato piena padronanza della situazione: “La cosa divertente è che volevano rubarle quel momento e lei se lo è subito ripreso” – ha concluso Lee.