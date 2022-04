Rihanna: "Perché non farò mai una festa per rivelare il genere"

Rihanna è ormai giunta al terzo trimestre e, durante un'intervista, ha spiegato perché non farà mai un baby shower e non rivelerà il sesso del suo bambino.

Rihanna è incinta del suo primo bimbo. Ormai è entrata nel suo terzo trimestre e ha annunciato, in un’intervista, che non ha mai indossato i jeans premaman e non farà il baby shower, per rivelare il sesso del futuro bimbo.

Durante un’intervista a Vogue ha dichiarato apertamente:

Nessun brunch, e niente a forma di animale. Ho anche organizzato un paio di baby shower, ma semplicemente non è giusto per me. Personalmente, voglio una festa. Ma senza mettermi su una sedia di vimini da qualche parte con dei regali ai miei piedi dove tutti mi fissano. Anche una festa per rivelare il genere è fuori discussione.

La cantante si è anche chiesta se questa sua decisione sia “normale”, visto che molte neo-mamme amano festeggiare e rivelare il sesso del proprio bimbo; addirittura, la cantante e imprenditrice è arrivata a domandarsi: “Sono una brava madre?”

Ho chiesto al mio medico: c’è qualcosa che non va in me per non voler rivelare il sesso? Perché le persone continuano a chiedermelo. Sono una cattiva mamma? Quando saremo pronti a dirlo al mondo, lo diremo semplicemente.

Rihanna e la gravidanza

Rihanna ha annunciato a gennaio che aspetta il suo primo figlio dal rapper A$AP Rocky. Mentre chiacchierava con Vogue, ha detto che “non stavano pianificando una gravidanza”, e ha continuato:

Non so quando ovulo. Ci siamo solo divertiti. E poi è arrivato il test. Non ho perso tempo. Ho chiamato [Rocky] e gliel’ho fatto vedere. Poi sono stata nello studio del dottore la mattina dopo, e il nostro viaggio è iniziato.

La popstar ha poi concluso l’intervista parlando della sua più grande paura, che non riguarda assolutamente il parto, bensì la possibilità di soffrire di depressione postpartum.