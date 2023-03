Bianca Guaccero: "Sono una mamma single e una donna indipendente. Conto su di me"

In occasione della Giornata internazionale della donna, sono diverse le celebrities che hanno voluto condividere sulle loro pagine social pensieri e riflessioni. Tra loro c’è anche Bianca Guaccero, che con un lungo post su Instagram si è messa a nudo raccontando le diverse fasi della sua vita, tanto lavorativa quanto privata. E, concentrandosi soprattutto su quest’ultima, ha condiviso la sua paura di sbagliare, le difficoltà di essere una madre single che lavora, i giudizi a cui quotidianamente è sottoposta.

Insomma, Bianca Guaccero ha voluto scrivere una lettera dedicata prima di tutto a sé stessa, ma anche a tutte le donne. “Ciao sono Bianca, ho 42 anni, e di ca**ate ne ho fatte nella vita. Ho provato ad essere la persona che tutti si aspettavano, la ragazza con la testa sulle spalle, quella che si prende sempre la responsabilità di tutto. Ho provato ad essere moglie, sto crescendo nell’essere madre. Ho amato. Ho allontanato, sono stata tradita, ho lasciato“, ha scritto su Instagram, parlando di tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita, e che le hanno permesso di diventare ciò che è oggi. Ma la conduttrice ha parlato anche della maternità e di come, dopo la fine del suo matrimonio, abbia continuato a crescere sua figlia da sola, dimostrando di essere una donna indipendente:

“Ora sono una mamma single. Che lavora, in un mondo molto complesso. Ma una donna indipendente. Che non deve cioè dipendere da nessun uomo, in nessun senso. Perché esiste l’indipendenza economica, ma anche quella psicologica. Esiste la paura di stare da soli. Ma per fortuna oggi non è più così. Oggi conto su di me. Oggi decido io per me. Ed anche se continuerò ancora a sbagliare, vorrà dire che avrò ancora bisogno di quegli errori. Perché raddrizzano la via. Perché è solo quando capiamo veramente chi siamo, solo quando avremo fatto tutti gli “errori” necessari per ricordarcelo, allora potremo scegliere ciò che è più giusto per noi”.

Nella sua lettera, Bianca Guaccero parla anche di come una madre single sia costantemente oggetto di giudizi da parte degli altri, di come sia considerata diversamente rispetto alle altre famiglie, e sicuramente non in positivo. “So che probabilmente verrò ancora giudicata. So che non tutti capiranno le mie scelte. E che è difficile a volte guardarsi intorno e non sentirsi diversa rispetto a tutte le famiglie “normali” che mi circondano. Ma oggi non mi importa più. Perché ognuno ha il suo mondo, la sua storia, il suo percorso. E nessuno dovrebbe impedirci di evolverci, di amare chi ci pare, e di cantare per strada quando siamo felici, o di continuare a provare. W le donne, viva chi ci prova, sempre“.