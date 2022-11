Caterina Guzzanti racconta i dubbi di una mamma single

Caterina Guzzanti è tornata sul piccolo schermo con la quarta stagione di Boris. In un’intervista al Corriere ha parlato della sua famiglia, quella che la lega ai fratelli Corrado e Sabina Guzzanti, e quella a due con il figlio Elio, nato dall’ex compagno e pilota Walter (il cognome non è noto) nel 2014. L’attrice, rivelando qualche dettaglio sulla sua vita privata, ha raccontato al giornale come affronta i dubbi e le preoccupazioni che incontra quotidianamente nella sua esperienza di mamma single.

News Mamme VIP Le parole di Emily Ratajkowski e Julia Fox sul crescere figli da sole "È difficile, da mamma single, crescere un figlio maschio. Non vuoi che finisca come ogni singolo ragazzo che hai incontrato nella vita. Come poss...

Su come la maternità abbia cambiato la sua vita, la comica ha affermato:

Da un lato mi sento molto più forte: se mi guardo indietro vedo lo sforzo e l’amore che ho tirato fuori verso questo piccolo estraneo. Dall’altro sono più fragile: ho paura di non esserci quando gli può capitare qualcosa.

Elio ha appena compiuto otto anni: “Non sta mai zitto. Se ne esce con cose tipo: ‘Adoro il mio codice fiscale: c’è tutto di me’. O: ‘Il freddo fa per i pinguini, il caldo fa per noi, il tiepido per le salviette umide‘”, ha raccontato Caterina Guzzanti con l’umorismo che la contraddistingue.

Più seriamente, invece, ha poi parlato della sua esperienza personale da genitore single:

Se ho dei dubbi chiedo consiglio al mio analista, per fortuna, perché mi fa vedere che so cosa devo fare e che devo piantarla di mettere in dubbio le mie certezze.

Parole importanti quelle della comica, che potrebbero aiutare quei genitori che si trovano nella sua stessa situazione. Guzzanti ha infatti continuato: