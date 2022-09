È nata Onyx Ice, la nona figlia di Nick Cannon (la prima per LaNisha Cole)

Nick Cannon è di nuovo papà. L’attore e cantante californiano ha dato il benvenuto alla piccola Onyx Ice il 14 settembre 2022: per lui si tratta della non figlia, mentre per la mamma, la modella LaNisha Cole, è la prima. Il comico ne ha dato la notizia su Instagram, pubblicando uno scatto che ritrae i genitori e la neonata alcuni istanti dopo il parto.

“Ancora una volta, oggi sono sbalordito dal Divino Femminile!” ha scritto Cannon, 41 anni, sotto allo scatto in cui tiene in braccio la bambina. Poi ha continuato:

Dio ha dato a me e a Lanisha Cole il privilegio di ospitare un angelo qui sulla terra. Giuro di proteggere, fornire, guidare e amare questa bambina al meglio delle mie capacità. Impariamo tutti così tanto da questi angeli che chiamiamo bambini. Io sto imparando che il problema non è tanto il tempo limitato che abbiamo su questo pianeta, quanto la quantità limitata di amore. E prometto di amare questa bambina con tutto il mio cuore.

News Nuovo arrivo in casa di Bruce Springsteen: l'annuncio della nascita Il più giovane dei figli del Boss, Sam Ryan Springsteen, è diventato padre della piccola Lily Harper e il cantante e sua moglie Patrizia Scialfa ...

Anche Cole, 40 anni, ha condiviso una foto di Onyx Ice, insieme a un dolce video in cui il padre sorride alla sua bambina.

“Oggi è stato un giorno davvero speciale per noi“, ha poi scritto in una stories.

Non posso dirvi quanto mi sento fortunata ad aver accolto Onyx Ice Cole Cannon in questo mondo. La gioia che provo come madre è qualcosa che mi ha aperto il cuore in un modo completamente nuovo che mi ha cambiata per sempre. Sono già ossessionata da lei! E sapete già che non mancheranno foto e video.

Nick Cannon era diventato papà per la prima volta nel 2011, quando con l’ex moglie Mariah Carey ha dato alla luce due gemelli2. Ha avuto altri otto figli da donne diverse, tra cui DJ Abby De La Rosa – con cui aspetta il decimo figlio a ottobre 2022 – e la modella Brittany Bell, con cui aspetta l’undicesimo.