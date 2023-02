"Sono stata occupata": Blake Lively svela che il quarto figlio è nato

Blake Lively e Ryan Reynolds sono ufficialmente una famiglia di sei persone. La star di Gossip Girl, 35 anni, e l’attore di Spirited, 46, non hanno ancora condiviso le foto del loro neonato, ma durante la notte del Super Bowl, sul profilo Instagram dell’attrice è comparsa una foto che ne ha svelato la nascita.

“Sono stata impegnata”, ha scritto Blake Lively a corredo dell’immagine in cui si è mostrata ai follower senza pancione dopo la gravidanza. Oltre a Reynolds, nello scatto, si vede la madre di lui, Tamara Lee.

Il neonato – di cui la coppia non ha ancora comunicato né il nome né il sesso – si aggiunge alle tre sorelle Betty, 3 anni, Inez, 6 anni, and James, 8 anni. L’attore di Deadpool aveva parlato del bebé (all’epoca in arrivo) in un’intervista a Entertainment Tonight, all’interno della quale aveva condiviso i sentimenti delle tre figlie riguardo alla nuova aggiunta. “Adorano questa cosa, sono pronte”, aveva dichiarato Reynolds.

Poi aveva parlato anche delle proprie emozioni:

Sono molto eccitato. Dobbiamo esserlo! Sai, dovresti essere un idiota per farlo quattro volte se non ti piace. Sarà pazzesco, ma siamo molto eccitati.

In un discorso emozionante prima che Reynolds accettasse il prestigioso American Cinematheque Award a Los Angeles, a gennaio 2023, Lively aveva parlato del rapporto del marito con la sua famiglia, lodando la sua dedizione alla paternità: