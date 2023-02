Maria Menounos è incinta "dopo 10 anni in cui abbiamo provato di tutto"

Con il marito Keven Undergaro, anni fa si era affidata alla fecondazione in vitro, ma non aveva mai funzionato. Nel 2018, la coppia (lei 44 anni, lui 55) ha iniziato a considerare la maternità surrogata e ora sta per realizzare il proprio sogno.

Maria Menounos sta per diventare mamma. La conduttrice televisiva, 44 anni, e il marito Keven Undergaro, 55, stanno aspettando il loro primo figlio. La coppia aveva iniziato il percorso di fecondazione in vitro già nel 2012, ma non avendo mai ottenuto risultati, ha optato per la via della maternità surrogata, strada intrapresa a partire dal 2018. Dopo un tentativo fallito nel 2021, ora i due festeggiano l’arrivo di una nuova aggiunta alla famiglia.

News Mamme VIP Hilaria Baldwin: "La maternità surrogata non rende Lucia 'meno mia figlia'" L'insegnante di yoga ha sette bambini insieme all'attore Alec Baldwin. Nel suo podcast "Witches Anonymous" ha parlato dei suoi sentimenti nei confr...

In un’intervista rilasciata a People la futura mamma ha infatti annunciato:

Dopo dieci in cui abbiamo provato di tutto, siamo così grati alla bellissima famiglia che ci ha aiutato a concepire il nostro bambino. Keven, mio padre e io siamo entusiasti che quest’anima entri nelle nostre vite. Che benedizione.

Affidandosi a Family Match Consulting, un servizio di donazione di ovuli, sperma e ricerca di surrogati, Maria Menounos e Keven Undergaro sono quindi riusciti a realizzare il loro sogno di essere genitori.

La conduttrice ha anche condiviso su Instagram una storia molto emozionante, in cui guardando l’ecografia in compagnia di suo padre, Constantinos, dice: “Oh mio Dio. Ragazzi, questo è il mio bambino. Vi amo”.

La notizia è stata diffusa da Menounos anche durante il programma LIVE with Kelly and Ryan. L’attrice di One Three Hill è apparsa sul piccolo schermo emozionatissima e successivamente ha pubblicato sul suo profilo le immagini dell’ospitata televisiva.

Sotto al post, ha poi voluto ringraziare chi l’ha aiutata durante tutto questo lungo percorso – Tra questi anche Kim Kardashian – che con Kanye West ha avuto via madre surrogata i suoi piccoli Chicago e Psalm – che è stata vicino a Menounos, fornendole consigli per aiutare lei e Undergaro a diventare genitori. “Sono così grata di averla avuta al mio fianco ad aiutarmi. È stata adorabile, straordinaria e molto paziente con noi”.