"Presto in 5", l'annuncio di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta in attesa del primo figlio

È ufficiale. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno presto genitori. Ad annunciarlo, con un post congiunto sui rispettivi profili social, è stata la stessa coppia, conosciutasi all’interno della trasmissione di Maria de Filippi, Uomini e donne, insieme dal 2019. Da un po’ di tempo, tra i fan del programma giravano le voci di una possibile gravidanza della modella e ora se ne ha la conferma.

“Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello”, ha scritto Natalia Paragoni a corredo della serie di foto in bianco e nero in cui mostra il pancione in crescita, al fianco di Andrea Zelletta e dei loro due cani. “Presto in 5. Non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”, ha aggiunto.

La ex corteggiatrice, classe 1997, aveva già parlato del suo forte desiderio di diventare mamma, dichiarando però che – prima – avrebbe voluto realizzarsi in ambito professionale. Nel 2021 aveva affermato:

Nonostante quello che mi è successo continuo a desiderare un figlio. Pensiamo ad costruire una famiglia e nel nostro futuro vediamo un bambino. A mio figlio voglio dare un clima sereno in cui crescere. Ad una creatura serve una mamma felice. Ovviamente io e il mio ragazzo ne parliamo spesso, ma non è una cosa che vogliamo fare nell’immediato. La vediamo in futuro, perché adesso vorremmo realizzarci un po’ meglio. Però sono onesta, non credo accadrà tra molto tempo. Diciamo che non c’è nulla di stabilito.

Un desiderio che combaciava anche con quello dell’ex tronista, 28 anni, che aveva dichiarato: