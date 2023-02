Il dolore di Giorgia Crivello e Stefano Laudoni per l'aborto spontaneo

L'influencer non aveva ancora annunciato di aspettare un bebé con il cestista, trovandosi ancora nel primo trimestre. Ora, però, il cuoricino del piccolo non batte più e la coppia ha condiviso questo momento difficile.

Giorgia Crivello ha perso il bebé che stava aspettando con il cestista Stefano Laudoni. L’annuncio è comparso inaspettatamente sul profilo Instagram dell’influencer: trovandosi ancora nel primo trimestre, la 33enne non aveva ancora comunicato pubblicamente di essere incinta. Da un controllo, poi, è risultato che il cuoricino del piccolo non batteva più e lei ci ha tenuto a fare chiarezza, visto che in molti si erano accorti del suo stato di gravidanza.

Nessuna immagine, solo le sue parole in bianco su uno sfondo nero. Giorgia Crivello ha iniziato:

Ormai era chiaro a molti che io fossi in gravidanza. Se ne parlava, tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo era cambiato così rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose. Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio, essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti.

Spiegando che si deve assentare dai social – dove è molto attiva quotidianamente – per effettuare un intervento di rimozione giovedì 2 febbraio, l’influencer ha continuato:

Non saprei in che altro modo giustificare l’assenza di qualche giorno che vedrete da parte mia, ma come sapete bene sono una persona trasparente e sincera, non racconterei mai una cosa per un’altra. Specialmente perché ormai le cose sono abbastanza chiare. Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più, essendo che è avvenuto naturalmente e si trova ancora al suo posto, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto.

Un aborto spontaneo è un momento davvero doloroso. “So che tante donne mi capiranno e capiranno il dolore immenso che sto (stiamo) provando per quella che è a tutti gli effetti una perdita”, ha aggiunto infatti Crivello.

Anche Stefano Laudoni, con cui si è sposata a luglio 2022, ha commentato il post. Il giocatore di basket ha scritto: