Il principe Harry: "Meghan ha avuto un aborto spontaneo per colpa dei media"

La docu-serie Netflix Harry e Meghan, disponibile dall’8 dicembre 2022, sta permettendo di conoscere alcuni dettagli inediti di una delle coppie più discusse, in modo particolare da quando hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti e di distaccarsi dalla famiglia reale. In uno degli episodi il principe Harry è tornato a parlare di un evento a cui aveva già accennato qualche tempo fa l’ex attrice, l’aborto spontaneo che lei ha avuto nel luglio 2020. Il secondogenito di Re Carlo III e Lady Diana è convinto che la causa sia da addebitare al comportamento giudicato irrispettoso che i tabloid britannici hanno avuto nei loro confronti.

I problemi erano iniziati a sorgere qualche tempo prima, nell’autunno del 2019, periodo in cui la donna è arrivata a citare in giudizio Associated Newspapers, proprietaria del Mail On Sunday e del Daily Mail. A scatenare il suo gesto è stata la pubblicazione di una lettera che lei aveva scritto al padre, con cui i rapporti sono tutt’altro che idilliaci, che avrebbe dovuto restare privata.

La loro testimonianza è supportata dall’avvocato che li ha assistiti già da allora, Jenny Aifa, che ha confermato la gravidanza di Meghan: “Lei non riusciva a dormire a causa dello stress legato al processo. Era in atto una vera guerra contro Meghan e ho prove certe del fatto che a palazzo siano state prese decisioni contro Harry e Meghan per favorire i piani altrui. Meg era diventata il capro espiatorio del palazzo” – ha detto il legale.

È poi proprio il principe Harry a sostenere che la causa di quell’interruzione di gravidanza sia da addebitare ai media e alla pressione esercitata costantemente su di loro: “Credo che mia moglie abbia avuto un aborto spontaneo per colpa dei tabloid. Ho visto tutto coi miei occhi” – sono state le sue parole nel documentario Netflix -. Allo stesso tempo, però, lui è stato costretto a precisare che quella sia solo una teoria che non può essere del tutto corroborata da evidenze mediche: “Ora sappiamo con certezza che l’aborto spontaneo è stato causato da tutto ciò? Naturalmente no, non lo sappiamo. Tenendo presente lo stress causato dalla mancanza di sonno, tenendo presente le settimane di gravidanza di Meghan e tutto quello che ho visto coi miei occhi l’aborto spontaneo fu scatenato dalla battaglia con i tabloid”.

La posizione della coppia era stata comunque avvallata anche in Tribunale: i giudici dell’Alta Corte di Londra avevano infatti dato loro ragione e confermato “la violazione della privacy” messa in atto dai giornali, costretti a chiedere scusa. Il risarcimento a cui loro hanno avuto diritto è stato però solo simbolico e pari a 1 euro e 20 centesimi.