Le parole di Antonino Spinalbese sul figlio perso con Belen

Davanti alle telecamere del GFVip Antonino Spinalbese ha raccontato alcuni retroscena della sua relazione con Belen Rodriguez, da cui a dicembre del 2021 è nata la piccola Luna Marì. Parlando con Edorado Tavassi, l’ex hairstylist è sceso nei dettagli, spiegando come è iniziata la storia – ora tramontata – con la conduttrice di Tu si que vales e la passione che li ha travolti inizialmente. Tra i due, purtroppo, non è stato sempre tutto rose e fiori nemmeno nel primo periodo: il gieffino ha infatti svelato un momento molto doloroso che la coppia ha dovuto affrontare.

“La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme”, ha iniziato Antonino Spinalbese confidandosi su come sia nata l’idea, tra lui e Belen, di avere un bambino. Poi ha continuato:

Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse… Parlo con mia madre e le dico: “Belen è incinta”. Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia…