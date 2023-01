È nato Soren, il secondo figlio di Megan Montaren

L'attrice divenuta nota in Italia per aver recitato nella soap opera Il segreto ha partorito il 16 gennaio 2023. Con Gorka Ortúzar è già mamma di Kael, nato nell'aprile del 2017.

Megan Montaren è mamma bis. Ad annunciarlo è stata l’attrice stessa con un tenero post su Instagram, pubblicato ad alcuni giorni dal parto. “Benvenuto piccolo Soren. 16/01/2023“, ha scritto, a corredo di un’immagine del bebé.

Classe 1987, Montaren è già mamma di Kael, nato ad aprile del 2017 dalla sua relazione con il biologo Gorka Ortúzar, a cui è legata dal 2013. Ora i due, che si sono conosciuti anni fa durante una gita in montagna, hanno dato il benvenuto al secondogenito Soren.

Alcuni mesi fa, sempre via social, l’attrice aveva dichiarato il suo amore per il compagno dedicandogli un post in occasione del suo compleanno. “Per altrettanti giri attorno sole al tuo fianco. Ti amiamo Gorks“, aveva scritto. Sia lui che il fratello maggiore (quattro anni, quasi cinque) sono molto entusiasti per il nuovo arrivo in famiglia.

L’attrice, che di tanto in tanto appare sul suo profilo anche in compagnia di Kael, è diventata nota in Italia tra il 2011 e il 2012 grazie al suo ruolo di Pepa Balmes nella soap opera spagnola Il segreto, per poi recitare in altre serie tv di successo come Grand Hotel – Intrighi e passioni, Lontano da te, e – più recentemente – il progetto Netflix Una vita da riavvolgere, dove recita nelle vesti di Emma Castellanos.

Nel 2017, dopo la nascita del suo primogenito, era stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. “Mio figlio è la cosa più bella della mia vita“, aveva raccontato ai microfoni della trasmissione di Canale 5.