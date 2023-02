È nato Otto Edoardo Di Gregorio, il secondo figlio di Ludovica Valli

L'influencer ha dato il benvenuto sui social al suo secondogenito, condividendone le prime foto dall'ospedale al fianco suo e del compagno, Gianmaria di Gregorio. I due sono già genitori di Anastasia Ludovica, a cui è stato dedicato un pensiero anche in questo giorno.

Ludovica Valli è diventata mamma bis il 9 febbraio 2023. Dopo aver dato alla luce il piccolo Otto Edoardo, ha voluto annunciare la nascita a tutti i suoi fan, pubblicando le prime foto del bebè. “Un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza”, ha scritto l’influencer a corredo degli scatti dal letto dell’ospedale, dove tiene il neonato tra le braccia.

Al suo fianco, ha posato anche Gianmaria Di Gregorio, felicissimo ed emozionato, con cui l’ex tronista di Uomini e Donne condivide già Anastasia Ludovica, la primogenita nata nel 2021. Per annunciare il parto, Ludovica Valli ha fatto riferimento proprio alla sorellina e nelle storie ha scritto:

Ciao zie, ciao zii! Sono uguale a mia sorella. Sei arrivato tu, vivo di voi. Metterti, mettervi al mondo… È stato davvero straordinario. Immensamente grata alla vita.

Via social, l’influencer ha condiviso anche un video, in cui mamma e papà coccolano il neonato al culmine della gioia. A commentare il post non si è fatta attendere la sorella maggiore di Ludovica, Beatrice Valli – anche lei incinta, però del quarto figlio – che ha semplicemente scritto: “Benvenuto Otto”, affiancando al messaggio alcune emoji di cuori rossi.

La scelta del nome, come si apprende da TgCom24, è stata parecchio discussa. Valli e Di Gregorio non riuscivano a trovare un accordo, con lei che propendeva a un nome originale e lui che, invece, sarebbe rimasto su un classico. Infine, sono riusciti a raggiungere il compromesso: Otto Edoardo unisce i desideri di entrambi.