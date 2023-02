Quando nascono i bambini di Aurora Ramazzotti, Sophie Codegoni, Nina Zilli

Il 2023 è un anno pieno di gravidanze vip: tante star del mondo dello spettacolo aspettando la nascita dei propri bebé e per molte si tratta del primo figlio. Eventi unici, che sono attesissimi anche da migliaia di fan. Al primo posto, fra le più chiacchierate, si trova sicuramente la gravidanza di Aurora Ramazzoti, che è anche la più imminente. Alla figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramzzotti seguono poi Sophie Codegoni e Nina Zilli, il cui annuncio della dolce attesa aveva creato molto scalpore. Ma vediamo con ordine quando è prevista la nascita di ogni singolo figlio di queste vip.

Per quanto riguarda Aurora Ramazzotti, che è appena apparsa con un pancione all’ottavo mese nella prima puntata della seconda stagione di Michelle Impossible, programma condotto dalla madre, il termine per la nascita del primogenito è fissato tra poco più di un mese. Il bebé di cui è incinta insieme a Goffredo Cerza nascerà verosimilmente ad aprile. Sono tanti mesi, infatti, che la conduttrice documenta passo per passo le fasi della sua gravidanza. E anche l’entusiasmo dei futuri nonni è alle stelle.

Sophie Codegoni, invece, insieme ad Alessandro Basciano sta aspettando la sua prima bambina. Come riporta Il Mattino, l’influencer è al settimo mese di gravidanza e il parto è quindi previsto per la primavera, tendenzialmente nel mese di maggio. La modella è molto felice e vive questo periodo magico non rinunciando a fare tutto ciò che desidera, anche ad andare in discoteca.

A qualche trimestre in meno si trova invece Nina Zilli, la cui gravidanza (insieme a Danti) era stata spoilerata, a gennaio 2023, in anteprima da Fabrizio Biggio a Viva Rai2. Una vicenda che aveva fatto infuriare non poco la cantante, che aveva quindi risposto a tono sul suo profilo Instagram. Dove ora, appaiono le prime immagini in cui mostra il pancione.