Aurora Ramazzotti sarà mamma di un maschio: svelato il sesso del figlio

Aurora Ramazzotti sarà mamma per la prima volta ad aprile 2023. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha confermato la gravidanza con un video davvero divertente a cui hanno preso parte anche la showgirl svizzera e il fidanzato Goffredo Cerza pubblicato il 23 settembre 2022 sul suo profilo Instagram. Qui lei ha voluto ironizzare sulle gravidanze che le erano state attribuite in passato dalla stampa, ma che non corrispondevano alla verità.

Fino ad ora, però, non si era a conoscenza del sesso del bimbo in arrivo, che lei ha voluto svelare tramite una festa di gender reveal, iniziativa da tempo diffusa anche in Italia. A fare da “regista” a ogni aspetto dell’evento è stata Sara Daniele, la figlia di Pino e da tempo sua grande amica.

Almeno per ora la futura mamma ha voluto condividere alcuni scatti del party, organizzato per domenica 2 ottobre, giornata in cui ricorre la “festa dei nonni“. E sono proprio i futuri nonni tra i più elettrizzati all’idea del piccolo in arrivo. Oltre ai genitori di Aurora Ramazzotti, erano infatti presenti anche quelli di Goffredo, le “zie” Sole e Celeste Trussardi e la ex di Eros, Marica Pellegrinelli con il nuovo compagno William Djoko.

“Tutte le foto arriveranno martedì ma volevamo condividere questa emozione incredibile (prima che lo facesse qualcun altro)” – ha scritto la 26enne in una delle sue Instagram Stories.

A tutti gli invitati in questa giornata così speciale è stato poi chiesto di scegliere un nastro rosa o azzurro e di legarselo al polso, provando a indovinare il sesso del nascituro. Tra quelli che hanno indovinato c’è stato Jonathan Kashanian, grande amico della coppia.

Il momento in cui è stato svelato il “mistero” è stato davvero emozionante per tutti. In giardino erano presenti due “paciocchini”, uno rosa e uno azzurro, a cui ha fatto seguito un tiro alla fune per il partito dei rosa e quello degli azzurri. Terminato il gioco, in cielo sono volati una serie di coriandoli tutti di colore celeste.

Alla famiglia tutta al femminile di Hunziker si unirà quindi un maschetto, che arriverà a fare compagnia a “zio” Gabrio Tullio, il figlio che nonno Eros ha avuto dalla ex. Il cantante ha poi partecipato anche alla gara di velocità nel cambio del pannolino, per poi realizzare una Story corredata da un cuoricino azzurro.