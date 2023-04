"Sono nati anche mamma e papà": Aurora Ramazzotti e le foto delle prime settimane di Cesare

Dopo l’arrivo del piccolo Cesare e la breve pausa dai social, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno condiviso con i follower alcune immagini della loro nuova esperienza da genitori.

Sempre sorridente e con il nuovo arrivato avvolto tra le braccia, Aurora Ramazzotti commenta la serie di scatti che pubblica su Instagram: “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”.

Tra le fotografie compare anche Goffredo Cerza che, teneramente, viene ripreso mentre schiaccia un pisolino in compagnia del piccolo Cesare. Anche il neopapà pubblica sul proprio profilo alcune immagini scattate durante le vacanze di Pasqua che ritraggono la famiglia e alcuni amici durante una passeggiata primaverile.

Come annunciato in una delle ultime storie su Instagram dall’influencer, la coppia aveva deciso di prendersi una pausa dai social con l’obiettivo di godersi al meglio la nuova veste da genitori e assaporare qualche giornata in intimità.

“Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”, scriveva Aurora Ramazzotti che, da poco, ha scelto di condividere pubblicamente qualche ritaglio della propria quotidianità.

Con il trascorrere dell’ultimo periodo, così intenso e ricco di emozioni, la coppia sta compiendo i primi passi in un mondo tutto nuovo. Il nuovo ruolo da mamma della sua primogenita è stato commentato anche da Michelle Hunziker, che nel corso di un intervista a Verissimo ha dichiarato della figlia e del genero: