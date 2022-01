"La mia pancia è una mappa del tesoro": il potente post di Gracia de Torres

Gracia de Torres modella e pallavolista di origine spagnola, lo scorso 28 novembre, è diventata mamma di due gemelli, Nathanael e Bloom.

La maternità così tanto desiderata ha lasciato dei segni sulla pancia dalla donna, che ha deciso con orgoglio di mostrarli al mondo attraverso un post sul suo profilo Instagram.

La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La mia pancia è diventata una mappa del tesoro, o un’albero della vita, forse per altri un terrore.

Con queste parole, Gracia de Torres ha voluto lanciare un messaggio di body positivity, forte e potente, per ricordare a tutte le donne che non sono sole e non devono sentirsi in difetto se dopo la gravidanza ne portano i segni sul corpo. Anche lei, come tutte, ha il fisico segnato dai 9 mesi di gestazione; un fisico che lei, però, non vuole nascondere, anzi lo mostra con fierezza e lo rispetta.

Gracia de Torres: “la vera bellezza e tutt’altro”

Gracia de Torres ripercorre la sua carriera, e riflette sui canoni estetici imposti dalla società, con la continua ricerca della perfezione spesso causa di depressione e infelicità per moltissimi ragazzi e adolescenti.

Non è solo quello che si vede da fuori, ma tutto quanto tu possa dare con la tua personalità. La naturalità di essere noi stesse ci premierà SEMPRE. Non abbiate paura di mostravi per come siete mai!!!!

Sul suo percorso come modella, Gracia de Torres a cuore aperto scrive che anche lei aveva moltissime paure e complessi, soprattutto all’inizio della sua carriera.

“Quando ho iniziato a fare la modella a 18 anni, sono arrivata in Italia piena di complessi e paure , mi vedevo un orrore. Poi però andavo a fare casting per campagne pubblicitarie e trovavo file di ragazze che sembravano uscite da un sogno, tutte perfettamente belle e disegnate. Tra tutte quelle donne bellissime sceglievano a volte a me! Ho capito che la bellezza è soggettiva e ognuno ha un concetto diverso.”

E ha continuato:

“Spesso guardiamo solo l’aspetto fisico ma ho imparato che spesso si trova un carattere, una scintilla che faccia brillare e non tutti ce l’hanno. Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri, anzi chi prenderebbe ancora per una campagna di costumi una donna con questa pancia??? Solo qualcuno che ha la sensibilità di capire e il coraggio di mostrare le donne reali. Non voglio dire che prima non lo fosse , ma penso alla società manca quella finestra al mondo reale, più campagne pubblicitarie dove si mostra la verità della vita e non solo dei canoni di bellezza perfetta.”

La modella ha precisato che, nonostante questo non dobbiamo smettere di volerci bene, curare il nostro corpo e migliorarlo sempre, anzi dobbiamo farlo ogni giorno “svegliarci ogni mattina e migliorare quelle cose fisiche o mentali che non ci piacciono”.