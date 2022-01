Kelly McCreary nota al pubblico per aver interpretato Meggie Pierce nella serie tv Grey’s Anatomy, non solo è una brava attrice ma anche una neo mamma che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che ogni mamma dovrebbe leggere.

Kelly McCreary è diventata mamma da poco di un meraviglioso bimbo nato dall’unione con il marito Pete Chatmon. Il post che ogni madre dovrebbe leggere almeno una volta parla proprio della maternità con un augurio particolare a tutte le donne che, come lei, affrontano la loro maternità in tempi difficili e restrittivi come quello che stiamo vivendo da ormai 2 anni.

Nel post, l’attrice 39enne di Grey’s Anatomy ha condiviso con i follower tutta la speranza per il nuovo anno e i pensieri più difficili che, invece, hanno accompagnato l’anno appena trascorso. Kelly McCreary ha lasciato il 2021 “con la pace nello spirito”, aggiungendo:

Questo è stato un anno infernale per la nostra famiglia. Siamo cresciuti di numero, di amore e di forza. Il pulsante di ripristino per noi è stato già premuto, rinnovando i nostri valori, il senso del nostro scopo, umiliandoci, insegnandoci e deliziandoci ogni giorno.

Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, Kelly McCreary ha, poi, espresso il suo pensiero sulla sua famiglia di origine e del tempo che spesso non viene valorizzato e apprezzato nella “normalità” della vita ma che la pandemia ha, invece, fatto sentire la mancanza.

Ho trascorso del tempo bello con la mia famiglia di origine più di quanto non sia stata in grado di fare da anni. Non dare più quei momenti per scontati. Sono passata da un rullino fotografico pieno di foto di cani a uno pieno di foto di bambini (scusa, Motown).

Le mie sopracciglia, in generale, erano fantastiche. E sono riuscita a truccarmi per le feste con una mano mentre con l’altra tenevo in braccio il mio bambino.

Realizzatevi voi tutti. Cambia anche tu. Trauma. Guarigione. Divertimento. Miracoli. E tanto amore. Ce l’abbiamo fatta a causa di questo.

Buon anno a te. Ti auguro un anno con più di quello che vuoi e tutto quello di cui hai bisogno.