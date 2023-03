"La mia vita ora è completa". Paris Hilton racconta come la maternità l'ha cambiata

A gennaio 2023 l'ereditiera è diventata mamma di Phoenix, esperienza che le sta permettendo di crescere come donna, oltre che di sentirsi appagata come mai accaduto prima.

Essere diventata mamma ha davvero cambiato Paris Hilton, che non nasconde la gioia che avverte dentro di sé. L’ereditiera e il marito, Carter Reum, hanno realizzato il loro sogno di avere un bambino grazie alla maternità surrogata e hanno accolto nelle loro vite a gennaio 2023 Phoenix Barron Hilton Reum, che ha quindi i cognomi di entrambi i genitori.

La scelta del nome non è stata casuale, lei infatti desiderava dare a suo figlio un nome che si abbinasse con il suo: “Abbiamo deciso di chiamarlo Phoenix, un nome che ho scelto anni fa – sono state le sue parole – Guardavo città, Paesi e Stati su una mappa cercando qualcosa che si accoppiasse con Paris e London”.

A distanza di due mesi dalla nascita, Paris Hilton ha aperto il suo cuore e ha voluto sottolineare quanto ora si senta davvero felice e realizzata, come mai era accaduto prima: “Sono davvero ossessionata da lui. Il mio cuore è così pieno – sono state le sue parole in un intervento al The New Drew Barrymore Show – Sento che solo ora la mia vita è davvero completa. Questa è una fase completamente nuova della mia vita e non può che avere il suo nome. Sento che tutto si sta trasformando, sto diventando una persona nuova e crescendo in un modo che non è mai accaduto prima”.

L’imprenditrice ha voluto spiegare anche perché abbia deciso di essere così riservata in questo percorso verso la maternità: “La mia vita è stata sempre pubblica, proprio per questo volevo tenere questo per me stessa. Non volevo avere a che fare con i media, il web parlava di mio figlio prima che venisse al mondo sano, salvo e felice”.

Recentemente Paris aveva sottolineato di essere felice per avere realizzato un obiettivo a cui teneva particolarmente: “Sono riuscita a creare una famiglia e ad avere una vita reale, ho dovuto interpretare un personaggio e vivere questa vita per così tanto tempo. Mi sento come se avere una famiglia e dei figli sia quello che ho sempre voluto fare”.