“Sarebbe bello se fosse una bambina”: il post di Britney Spears fa intenerire i fan

“Sarebbe bello se fosse una bambina”, con queste parole la cantante icona del pop mondiale Britney Spears fa emozionare i suoi fan su Instagram.

Il post pubblicato recentemente fa pensare ad una donna che ne ha passate molte e in effetti è lei stessa, la Britney di “Gimme More” a essersi tolta un peso che portava dentro da troppo tempo criticando la sua famiglia e in modo particolare sua madre per averle fatto passare un’esperienza “demoralizzante e degradante”.

Britney Spears e il desiderio di una nuova maternità

Nella didascalia del suo post, la cantante BS ha davvero fatto intenerire i suoi tanti fan. La sua storia, quella privata, ora è venuta fuori con tutta la forza dirompente di un vulcano che da troppo tempo era in attesa di esplodere.

Non sto nemmeno menzionando tutte le cose cattive che mi hanno fatto per le quali dovrebbero essere tutti in prigione. Sono abituata a mantenere la pace per la famiglia e a tenere la bocca chiusa … ma non questa volta … NON MI DIMENTICO E spero che stasera possano alzare lo sguardo e sapere ESATTAMENTE COSA SIGNIFICA !!!!

Lo sfogo liberatorio della Spears è arrivato dopo essere stata liberata dai suoi quasi 14 anni di tutela dalla famiglia dal Giudice della Corte Superiore di Los Angeles, Brenda Penny. Tra le rivelazioni choc, Britney ha dichiarato che, dal 2008, in base a un accordo stabilito, è stata costretta a farsi inserire un contraccettivo IUD per prevenire un’altra gravidanza.

Nella foto postata sul social, si vede un’immagine in bianco e nero che ritrae i piedi di un adulto accanto a quelli di un bambino in punta di piedi. L’icona pop, già mamma di due bambini avuti dal precedente matrimonio con l’ex marito Kevin Federline, Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15, ora ha dichiarato:

Sto pensando di avere un altro bambino!!! Mi chiedo se questa sia una bambina. È in punta di piedi per raggiungere qualcosa… questo è sicuro 🐣🙊💋💅🏼 !!!!⁣”

“Non vogliono che io abbia altri figli”: la testimonianza choc di Britney

Il suo desiderio di maternità è ormai ben noto ed evidente. In modo particolare da questa estate quando a giugno la Spears, durante la testimonianza virtuale in tribunale, ha rivelato le intenzioni della sua famiglia di origine e delle persone vicine a lei.

Vorrei andare avanti progressivamente. Voglio essere in grado di sposarmi e avere un bambino. Ho un contraccettivo dentro di me che non mi fa rimanere incinta. Non vogliono che io abbia figli, altri figli.

Dopo le varie testimonianze rilasciate dalla cantante, padre di BS, Jamie è stato sospeso dalla tutela della figlia a settembre scorso e dal 12 novembre è stato ufficialmente “bandito” come tutore della figlia Britney.

La gioia e il sollievo è stato immenso non solo per la stessa Britney ma anche dal suo avvocato Mathew Rosengart, il suo fidanzato, Sam Asgahri e, in modo particolare, dalle fan che, attraverso il movimento #FreeBritney hanno sostenuto la cantante da sempre.