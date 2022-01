Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, è in attesa del suo primo figlio e per la prima volta mostra il pancione senza veli sui social.

Uno scatto sensuale e per nulla fuori luogo quello della modella milanese che mostra fiera le nuove forme arrotondate.

È una coppia felice più che mai quella composta da Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi che, già ad agosto scorso, avevano annunciato di aspettare il loro primo bebè. A distanza di qualche mese e con il pancione, ora in bella vista, la modella e futura mamma Francesca Sofia Novello si è lasciata andare ad uno scatto sensuale e senza veli postato sul suo account Instagram.

Novello ama mostrare la pancia, infatti, sin da subito ha messo in risalto le sue nuove protuberanze con capi aderenti, sia nella sua quotidianità che durante occasioni pubbliche, eventi o serate di gala.

Nell’immagine in bianco e nero, la silhouette di Francesca Sofia Novello appare in tutta la sua grazia di donna e mamma. Una foto che mostra l’eleganza naturale della vita che sta crescendo e un’unica frase ad accompagnare lo scatto:

Curve a pellicola.

Il look premaman sensuale e glamour

L’ex ombrellina – o per meglio dire la “starting grid girl” – Francesca Novello e il campione di MotoGP, Valentino Rossi, insieme dal 2016, vivono l’attesa, ormai prossima, della loro piccola principessina con serenità ed entusiasmo. In modo particolare, Novello da sempre si diverte ha mostrare i diversi look pubblicando foto e post dallo stile originale e trendy.

E non si è fermata di certo ora che è incinta! I look premaman sfoggiati dalla sexy e ribelle modella sono un’icona di moda e originalità. Francesca Sofia Novello, attraverso le sue foto, dimostra come anche in gravidanza si possa essere sensuali e glamour.

La foto pubblicata recentemente con indosso una salopette e un cappello ne è un esempio di stile che regala uno spunto audace per tutte le altre mamme in attesa. Il dettaglio in evidenza è proprio l’intenzione di non voler nascondere le nuove curve, anzi, di risaltare nella loro naturale bellezza.