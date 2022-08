Il dolce post per la nascita della quarta figlia di Michael Bublé e Luisana Lopilato

Michael Bublé e Luisana Lopilato sono diventati genitori per la quarta volta. Il cantante canadese e la modella argentina hanno annunciato la nascita della piccola Cielo con un dolcissimo post su Instagram: “Dall’amore nascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite“, si legge nella descrizione social.

In foto appare il piedino della neonata, teneramente stretto dalle mani di mamma e papà. Cielo è la quarta di altri tre fratelli: Noah (2013), Elias (2016) e Vida (2018): “Grazie a Dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà“, hanno scritto i genitori nel post.

Luisana Lopilato ha inoltre pubblicato un filmato in cui, attraverso diverse fotografie, ripercorre le ore precedenti e appena successive al parto. Il sottofondo musicale? ovviamente una canzone del marito (con cui era convolata a nozze nel 2009), per la precisione I’ll Never Not Love You, brano con il cui videoclip era stata data la notizia della gravidanza per la prima volta, in anteprima assoluta a TMZ nel febbraio 2022.

Anche qui la neo-mamma ha commentato: “La storia di un giorno indimenticabile… Toccare il paradiso con le mani! Ti vogliamo tanto bene Cielo“.

Tanta gioia, quindi, per la grande famiglia di Michael Bublé, che in passato aveva vissuto uno dei periodi più bui a causa della diagnosi di cancro del primogenito Noah. A soli tre anni, infatti, il bambino era stato colpito da epatoblastoma (tumore infantile che intacca le cellule che formano il fegato), che ora è in remissione.