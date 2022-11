Il babyshower di Bianca Atzei e Stefano Corti: "Faremo di tutto per renderti libero e farti sognare"

Il primo figlio della cantante e dell'inviato delle Iene è in arrivo a inizio 2023. Nel festeggiare l'occasione, la coppia ha lanciato un messaggio su come intende affrontare la vita con il piccolo.

Il primo figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti arriverà nei primi mesi del 2023. Nel frattempo, la coppia ha iniziato a festeggiare, organizzando per l’occasione un baby shower. Tante le immagini che sono state condivise dalla cantante su Instagram: palloncini, farfalle, lune, torta e dolcetti blu. L’annuncio della gravidanza era arrivato sempre sui social, mentre a Verissimo la coppia aveva rivelato di aspettare un maschietto.

A fare da sfondo a lei e al comico nelle immagini del baby shower compare, in mezzo all’allestimento nella location scelta, un’enorme scritta: “Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare“. Parole che costituiscono una dichiarazione su come i due intendono affrontare la vita con il loro primogenito.

“Ci avete fatto vivere un sogno“, ha scritto Bianca Atzei nel suo messaggio social, ringraziando gli addetti ai lavori che hanno organizzato e allestito la festa. Del nascituro non si conosce ancora il nome. La coppia, infatti, ha voluto tenere il segreto senza sbilanciarsi troppo. Nel corso dei mesi i due hanno rivelato solamente le iniziali, N. A., oltre all’intenzione di dare al piccolo il doppio cognome.

La cantante e l’inviato delle Iene desideravano questo figlio da tempo e, nel tentativo di averlo, iniziato dopo due mesi di convivenza, non sono mancate incredibili difficoltà. Come l’aborto spontaneo vissuto nel 2021, che Atzei aveva annunciato su Instagram così: “Dalla gioia più grande, alla sofferenza più forte, in un battito di ciglio“.

Nel dare la bella notizia, a luglio del 2022, la cantante aveva detto: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore“.