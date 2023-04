Il primo dolce scatto con cui Kaley Cuoco ha presentato la figlia

L'attrice, divenuta nota per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory, ha pubblicato sui social l'immagine della bambina, Mathilda Carmine

Kaley Cuoco è diventata mamma per la prima volta il 30 marzo 2023 (esattamente come Aurora Ramazzotti), giorno in cui ha dato alla luce Matilda Carmine Richie. È stata la stessa Penny di The Bing Bang Theory a dare l’annuncio attraverso il suo profilo Instagram, sottolineando quanto sia felice per l’arrivo della bambina: “La nuova luce della nostra vita” – ha scritto in un post che è stato condiviso anche dal compagno, Tom Pelphery.

La scelta del nome Carmine non è casuale, ma è stata fatta per rendere omaggio al padre dell’attrice, Gary Carmine Cuoco, un agente immobiliare che, come si può dedurre, ha evidenti origini italiane. La mamma dell’attrice, Layne Ann Wingate, ha invece origini tedesche e inglesi.

Questa è la prima figlia per Cuoco, che prima di incontrare l’uomo che l’ha resa mamma ha avuto una vita sentimentale particolarmente turbolenta con il collega Johnny Galecki, conosciuto sul set della serie Tv, a cui è stata legata dal 2007 al 2009. Nel 2013, invece, si è sposata con il tennista Ryan Sweetin, da cui ha divorziato due anni dopo. Nel 2018 è poi arrivato il suo secondo matrimonio con Carl Cook, da cui si è separata nel 2021, anno in cui c’è stato l’incontro con Pelphery.

Nel post social è possibile ammirare in più scatti la bimba, sia da sola sia accanto ai due genitori: “Vi presentiamo, Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nuova luce della nostra vita! – ha scritto la neomamma – Siamo felicissimi e grati per questo piccolo miracolo. Grazie a tutti i dottori, gli infermieri e la famiglia, che ci hanno aiutato tantissimo in questi giorni. Siamo benedetti oltre ogni immaginazione”.

Il suo messaggio si è concluso con una dedica d’amore a Pelphery: “Tom Pelphrey non pensavo che mi sarei innamorata ancora di più di te, ma è così”.