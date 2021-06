È nata Lilibet Diana, figlia di Harry e Meghan: il suo nome è un duplice omaggio

La notizia è stata data sui social venerdì 6 giugno: il principe Harry e Meghan Markle sono diventati genitori per la seconda volta di una splendida bambina il cui nome, Lilibet Diana, ricalca la storia (e i ricordi) di due donne amate dal popolo britannico che hanno fatto, in modi differenti, la storia della monarchia inglese.

Un nome che cela doppi intenti, un approccio per riallacciare i rapporti con la Regina Elisabetta o un affronto nei confronti della sovrana?

È nata Lilibet Diana: la secondogenita del principe Harry e Meghan Markle

Seppur la lieta notizia è stata data dai neogenitori Harry e Meghan solo venerdì 6 giugno, la piccola nata, Lilibet Diana, è venuta al mondo il 4 giugno.

Alle 11.40 Lili è nata al Cottage Hospital di Santa Barbara (California) dove, con l’affetto di mamma Meghan e papà Harry, ha iniziato quella che sarà una vita all’insegna dell’amore familiare.

Un nome, Lilibet Diana, che porta con sé tutto il peso di due donne che, nella vita di Harry, hanno lasciato il segno. Di Elizabeth in famiglia ce ne sono tante ma mai nessuno, finora, aveva osato tanto. C’è chi ha pensato il peggio: un affronto nei confronti della regina Elisabetta II chi, invece, ha visto un tentativo di riconciliazione tra i coniugi anglo-americani e la monarchia inglese.

Sta di fatto che il dubbio rimane, sta di fatto che molti si sono domandati se questo fosse un altro tentativo di attirare l’attenzione su di sé. Supposizioni e pettegolezzi, come sempre. Sembra quasi che non sia importante, purché se ne parli.

Un nome che fa già storia: Lilibet Diana

Era stato il bisnonno di Harry, re Giorgio VI, papà dell’attuale regina Elisabetta, il primo a chiamare la futura sovrana con il nomignolo affettuoso di Lilibet. Oltre all’ex sovrano, pochi hanno avuto “il permesso” di usare quel vezzeggiativo affettuoso con la regina. Tra questi, la Regina Madre, la principessa Margaret, sorella di Elisabetta II e, in ultimo, il principe Filippo.

Molti, nel corso dei decenni hanno invece chiamato i propri eredi di sangue blu con il nome della Regina (Elisabetta) rendendo così omaggio a Sua Maestà. Gli esempi sono tanti, da Charlotte di Cambridge, figlia di Kate Middleton e il principe William a Beatrice di York e a Louise Windsor, solo per citarne alcuni ma nessuno aveva osato tanto: utilizzare quel nome come primo nome. Non solo, usare il nomignolo da bambina della regina: Lilibet!

A questo, si aggiunge un altro nome che pesa come un macigno sulla corona britannica: Diana. Il nome della principessa più amata di sempre, mamma di Harry e William. Diana, la principessa triste che si è ribellata (o che ha tentato di farlo a suo modo) all’etichetta troppo rigida e stretta imposta dalla monarchia. Un po’ come Meghan Markle che ha rivoluzionato, in parte, quel mondo troppo austero e stretto per lei già subito dopo il matrimonio con il principe Harry e rafforzato, successivamente, con la nascita del loro primogenito Archie.

La piccola Lilibet Diana, nata dopo un aborto spontaneo di Meghan Markle, è ancora ignara di tutto. Saprà presto che il suo nome riunisce le due donne più potenti e celebri nell’ultimo secolo della monarchia inglese e non solo.