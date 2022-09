Nicolas Cage papà tris a 58 anni: è nata August Francesca Coppola Cage

L'attore di The Unbearable Weight of Massive Talent, e l'artista Riko Shibata sono diventati genitori della loro prima figlia insieme, nata il 7 settembre 2022 a Los Angeles.

Nicolas Cage e Riko Shibata sono diventati genitori di August Francesca Coppola Cage. La piccola è la prima figlia della coppia ed è nata il 7 settembre 2022 a Los Angeles: a dare l’annuncio della nascita è stato un rappresentante dei neo mamma e papà a People:

Nicolas e Riko sono felici di annunciare la nascita della loro figlia. Madre e figlia stanno bene.

L’attore di The Unbearable Weight of Massive Talent, 58 anni, e la moglie artista, 27 anni, hanno così dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme. Per la star di Hollywood, però, si tratta della terzogenita, essendo già padre di Kal-El, 16 anni, e Weston, 31 anni, entrambi nati da precedenti relazioni.

A gennaio del 2022, il magazine aveva già svelato in esclusiva che la coppia era in attesa di un bambino. “I futuri genitori sono euforici!”, dichiarò allora un portavoce di Cage e Shibata, sposi dal 16 febbraio del 2021.

News Mamme VIP Il dolce post per la nascita della quarta figlia di Michael Bublé e Luisana Lopilato Il cantante canadese e la modella argentina hanno già altri tre figli: Noah (2013), Elias (2016) e Vida (2018). Ad agosto 2022 hanno dato il benve...

L’attore confermò poi la notizia ad aprile, durante la promozione della pellicola The Unbearable Weight of Massive Talent al The Kelly Clarkson Show: “Annuncerò alcune grandi novità per tutti. Avrò una bambina”.

Inoltre, in un’intervista ad Access Hollywood disse di essere “Estremamente entusiasta” di essere di nuovo padre, aggiungendo: