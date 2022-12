Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori. Il post dell'annuncio

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati genitori. I due protagonisti di Uomini e Donne hanno accolto la piccola Maria Vittoria il 21 dicembre 2022. A darne l’annuncio è stato l’ex tronista con una storia su Instagram: “Benvenuta“, ha scritto postando il piedino della bimba. L’immagine è stata poi ricondivisa anche dalla neomamma, che ha aggiunto le parole: “La nostra vita“.

Prima che la piccolina venisse al mondo, Riccardi ha tenuto aggiornati i follower su quello che stava succedendo, passo per passo. In una serie di stories ha raccontato:

Sveglia presto oggi e andiamo verso l’ospedale e vi tengo aggiornati. Ci siamo, l’hanno ricoverata e oggi conoscerò la bambina finalmente. Vi dico che ho un po’ di ansia e credo si veda benissimo. Ancora niente, Claudia dorme. L’hanno indotta al parto, adesso ha fatto l’epidurale e aspettiamo tra una contrazione e l’altra. Ci siamo quasi, lei non urla nonostante sia quasi tutta dilatata. Non so come faccia ad essere così, praticamente questa è la figlia di Rambo.