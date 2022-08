"Non sono stati momenti semplici": Sophia Crisafulli annuncia la nascita di Thiago

Sofia Crisafulli, la tiktoker 18enne, è diventata mamma. Con un post su Instagram ha annunciato la nascita di Thiago, il 30 agosto 2022 poco dopo mezzogiorno. Nell’immagine pubblicata sul social, lei tiene in braccio il piccolo appena nato che, da dietro la copertina, le stringe un dito con la sua manina.

Dopo una gravidanza difficile, Sofia Crisafulli – che può finalmente stringere il bebè a sé – ha raccontato il suo percorso in cui non sono mancate difficoltà:

Non sono stati momenti semplici per noi, non lo erano nemmeno quando tu eri un esserino dentro di me, però mi hai aiutata tanto a superare tutto quello che stavo passando, sei stata la mia ancora ancor prima di nascere, sapevo che tutto quello che facevo, o che subivo, condizionava il tuo bene, e mi sono rimboccata le maniche affinché tu potessi stare il più tranquillo possibile.

La tiktoker ha anche affermato di non avere affrontato un parto semplice:

Non è stato facile per me portarti alla luce, e anche tu hai fatto tanta fatica, io continuavo a ripetere di non potercela fare, che ero esausta, ma grazie a Dio ce l’abbiamo fatta.

A febbraio 2022 l’influencer aveva reso pubblica la dolce attesa, parlando anche di un profondo dolore che l’aveva colpita proprio in concomitanza della notizia. Non è chiaro se il padre del bebè sia rimasto al loro fianco, ma ora la neo mamma non vede l’ora di iniziare questo nuovo percorso al fianco di Thiago: