Diletta Leotta e Loris Karius svelano il sesso del bebé con una festa in famiglia

La coppia ha ufficializzato la relazione a fine 2022, da allora hanno letteralmente bruciato le tappe nonostante al momento vivano in due Paesi diversi (lui gioca in Inghilterra, nelle file del Newcastle).

Diletta Leotta e Loris Karius saranno presto genitori per la prima volta, come avevano rivelato solo poche settimane fa con un post condiviso sui rispettivi profili social (la voce, in realtà, circolava già da tempo). I due hanno letteralmente bruciato le tappe: l’inizio della loro storia d’amore risale infatti a ottobre-novembre 2022, fino ad arrivare alla decisione di avere una famiglia insieme, nonostante fino ad ora abbiano potuto vivere la loro relazione solo a distanza (lui gioca in Inghilterra, nelle file del Newcastle).

In occasione della Pasqua il portiere tedesco ne ha approfittato per stare vicino alla fidanzata e trascorrere qualche giorno insieme alla famiglia di lei in Sicilia, dove appare già perfettamente integrato (era stato lì anche a Natale).

Ecografie Ecografia morfologica: molto più che conoscere il sesso del bambino La cosiddetta seconda ecografia svolta durante il secondo trimestre è estremamente importante anche per ragioni medico-legali. Scopriamo quando fa...

Ed è stata in questa occasione che la coppia ha deciso di svelare quale sia il sesso del nascituro. A differenza di altri personaggi famosi, i due non hanno voluto organizzare alcuna festa di gender reveal, ma preferito uscire allo scoperto con un post Instagram. Qui è possibile vedere un breve video in cui la mamma della conduttrice tiene tra le mani una torta dove era visibile un disegno di una coppia stilizzata, che sembra ricordare Diletta Leotta e Loris Karius, oltre a un fagottino tutto rosa. A questo ha fatto seguito la frase inequivocabile della donna: “È per la cuginetta in arrivo“, rivolta ai nipotini presenti. Una conferma inequivocabile di come la 31enne sia in attesa di una femmina. E nella stanza erano diversi i palloncini presenti, sempre di colore rosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Sorprese di Pasqua“, ha scritto lei, che appare davvero raggiante e incantata per questa novità che presto arriverà nella sua vita e in quella del compagno. Almeno per ora non è stata data alcuna conferma su quando sia previsto il lieto evento, anche se secondo alcune indiscrezioni il periodo papabile potrebbe essere agosto 2023.