Ecografia morfologica: molto più che conoscere il sesso del bambino

In realtà l’ecografia morfologica è un esame molto più approfondito e delicato che implica notevoli questioni, anche di natura medico-legale (tali da determinare conseguenze giudiziarie particolarmente rilevanti per l’operatore sanitario che la esegue).

Il medico che esegue l’ecografia morfologica, infatti, ha una responsabilità ben precisa nei confronti della donna (e del suo partner) qualora non rilevasse condizioni o anomalie che con l’indagine ecografica era possibile individuare. L’ecografia morfologica, infatti, va a studiare, come dice la parola stessa, la struttura del feto, andando proprio a verificare che non ci siano elementi o condizioni di cui genitori devono essere informati o che possono essere curate e una mancata diagnosi porterebbe a un ritardo del trattamento.

Va ricordato, infatti, come precisato dalla Società Italiana di Ecografia Ostetrico Ginecologica (SIEOG) che lo scopo di questa ecografia “è quello di individuare, in una popolazione di soggetti apparentemente sani, quelli che sono a rischio di condizioni patologiche allo scopo di offrire ad essi diagnosi il più possibile precise ed eventuali modalità di trattamento idonee” in modo da “fornire alla donna una informazione completa ed eventualmente un invio ad un esame diagnostico (ecografia di riferimento) al fine di fornire elementi idonei per una decisione informata sulle possibilità di cura”.

Anche alla luce di queste prime puntualizzazioni è fondamentale fare chiarezza su un esame di estrema importanza che va affrontato con la giusta consapevolezza e rivolgendosi esclusivamente a professionisti qualificati. Per questo motivo abbiamo intervistato il Dottor Luca Zurzolo, specialista in ginecologia e ostetricia, che ci ha permesso di comprendere meglio cos’è, a cosa serve e quando si esegue la cosiddetta ecografia morfologica e perché, come anticipato, è molto di più dell’esame per scoprire il sesso del bambino.

Dottor Zurzolo, in quale periodo della gravidanza viene eseguita l’ecografica morfologica, detta anche “ecografia del II trimestre”?

L’esame si può eseguire a partire dalla diciannovesima settimana di gravidanza in poi, ma la migliore epoca per questo tipo di ecografia è quella tra la ventesima e la ventitreesima settimana, quando si riescono a studiare molto bene e in dettaglio anche il cuore fetale e il sistema nervoso centrale e periferico.

Qual è lo scopo di questa ecografia?

Perché è un’indagine particolarmente importante da svolgere con estrema attenzione e competenza?

Parliamo quindi di un esame fondamentale per conoscere diverse informazioni atte a migliorare gli esiti della gravidanza, e a ricercare l’eventuale presenza di malformazioni fetali.

Dottor Zurzolo, cosa si indaga attraverso un’ecografia morfologica? Cosa va a monitorare l’operatore che la esegue?

Si controlla poi il sesso fetale, per poi analizzare gli arti, superiori e inferiori, la presenza delle mani (ma non il conteggio esatto delle dita perché non è sempre agevole farlo e, conformemente alle linee guida, non è richiesto anche perché non costituisce un problema importante). Successivamente si controlla la corretta inserzione placentare, la quantità di liquido amniotico e si eseguono le flussimetrie per valutare gli scambi di sangue tra feto e placenta per poi completare l’indagine con il controllo della cescita e del peso fetale.

Successivamente si analizza l’integrità di tutta la colonna vertebrale, guardando anche che sia chiusa a livello dell’osso sacro (escludendo quindi la spina bifida ) per poi analizzare le strutture addominali passando in esame prima il torace con la conformazione del cuore, la presenza delle quattro camere, i corretti efflussi vascolari (l’aorta, la polmonare e le valvole cardiache) per poi passare all’interno dell’addome con lo stomaco, l’intestino, la presenza dei reni, la vescica e poi il cordone ombelicale, controllando che abbia due arterie e una vena.

Questo tipo di tecnica ha dei limiti? Ci sono condizioni che non è possibile rilevare o elementi che possano condizionare l’esito dell’ecografia?

L’ecografia ha un indice di attendibilità che va dal 30% al 70%, motivo per cui viene richiesta la firma del consenso informato della paziente. È opinione comune pensare che con l’ecografia morfologica si veda tutto, in realtà si vede solo una parte. Tantissime patologie sono impossibili da diagnosticare ecograficamente, molte patologie rare sono difficili da diagnosticare e solo se il feto si trova in determinate posizioni o se il pannicolo adiposo della donna non è particolarmente abbondante. Non bisogna pensare che una volta eseguita l’ecografia strutturale se non vengono riscontrate patologie il bambino sarà sano al 100% e non avrà problemi.

La metodica ha dei limiti che sono invalicabili e come tali vanno contemplati. Esistono delle statistiche che vengono prese in considerazione per capire quanto è possibile riscontrare una determinata patologia. Alcune di queste si riscontrano quasi nel 100% dei casi ed è responsabilità, anche medico-legale, del medico individuarle. Altre, invece, raggiungono il 20-30% di diagnosi in utero e in questi casi non è detto, per una serie di motivi, che l’ecografista riesca a evidenziarle e in questi casi non si può parlare di errore medico.