Il suicidio è la principale causa di morte nelle neomamme

Rappresenta fino al 20% dei decessi post-partum. Sebbene possa accadere in qualsiasi momento durante la gravidanza e dopo la nascita del neonato, uno studio ha rilevato che si verifica tendenzialmente dopo 9-12 mesi dal parto.

“Starebbero meglio senza di me“, “A nessuno mancherei se non ci fossi“, sono pensieri spaventosi, disperati e paralizzanti. Se ti è capitato di pensare una di queste frasi, o qualcosa di simile, non significa che sei una cattiva madre, anzi. Significa solamente che sei una brava madre che ha dei pensieri spaventosi e necessita l’aiuto e le cure di chi la circonda. Il suicidio materno è un problema di salute pubblica che non riguarda solo il singolo ma l’intera collettività: secondo i dati è la principale causa di morte nelle neomamme.

Salute e Benessere Depressione post-partum: i 5 segnali per riconoscerla La depressione post-partum è riconosciuta come una delle più comuni complicanze mediche per le neomamme ma nonostante questo è ancora molto sott...

Le statistiche riportano che il suicidio materno rappresenta fino al 20% dei decessi post-partum. Sebbene possa accadere in qualsiasi momento durante la gravidanza e dopo la nascita del neonato, uno studio ha rilevato che si verifica tendenzialmente dopo 9-12 mesi dal parto.

Il post-partum è, infatti, un periodo particolarmente vulnerabile. I cambiamenti che attraversa una neomamma, sia fisicamente che emotivamente, sono enormi e possono portare a flusso ormonale, privazione del sonno, stress e isolamento. La depressione post-partum e l’ansia post-partum possono presentarsi senza alcun fattore di rischio o anamnesi medica, ma ci sono alcuni fattori che possono maggiormente condurre al suicidio o a pensieri suicidi.

20/20 Mom, un’organizzazione che sostiene la salute mentale materna e ha lanciato la settimana di sensibilizzazione sul suicidio materno – prevista per il 2022 dal 4 al 10 settembre – ha elencato questi fattori di rischio:

Soffrire di depressione post-partum e sperimentare la privazione del sonno (comune nel periodo post-partum)

Aver avuto precedenti pensieri suicidi e aver già precedentemente tentato il suicidio

Aver sofferto di depressione prenatale

Aver avuto complicazioni durante la gravidanza

Essere vittima di violenze da parte del partner

Aver interrotto l’assunzione di un farmaco antidepressivo a causa della gravidanza o dell’allattamento

Soffrire di depressione post-partum e, allo stesso tempo, aver subito abusi fisici durante l’infanzia

L’organizzazione ha inoltre consigliato di sottoporsi a uno screening per l’individuazione della depressione post-partum, non solo sei settimane dopo il parto, come consueto, ma anche una volta durante la gravidanza e un’altra nei 12 mesi che seguono il parto.