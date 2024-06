Fermo restando che ogni donna ha i propri tempi e modi per recuperare, nonché una percezione estremamente soggettiva del dolore, è chiaro per tutte che, dopo aver partorito, sia molto importante occuparsi scrupolosamente della propria igiene intima, anche con detergenti intimi appositi e indicati per la fase del post parto, che aiutino a ristabilire il naturale pH della pelle senza aggredire troppo.

6 consigli per l’igiene intima post parto

L’igiene intima post parto è fondamentale per favorire una guarigione rapida e prevenire infezioni; per questo, è importante tenere presenti alcuni aspetti del processo.

Pulizia delicata: utilizzare acqua tiepida per la pulizia della zona perineale, soprattutto dopo aver urinato o defecato, evitando l’uso di saponi aggressivi o profumati che possono irritare la pelle sensibile.

utilizzare acqua tiepida per la pulizia della zona perineale, soprattutto dopo aver urinato o defecato, evitando l’uso di saponi aggressivi o profumati che possono irritare la pelle sensibile. Asciugatura accurata: tamponare delicatamente la zona con un asciugamano pulito, evitando sfregamenti, lasciando asciugare all’aria per qualche minuto.

tamponare delicatamente la zona con un asciugamano pulito, evitando sfregamenti, lasciando asciugare all’aria per qualche minuto. Cambio frequente degli assorbenti: ogni 2-4 ore, per mantenere la zona pulita e asciutta, preferendo assorbenti senza profumo e specifici per il post parto.

ogni 2-4 ore, per mantenere la zona pulita e asciutta, preferendo assorbenti senza profumo e specifici per il post parto. Bagni e docce: fate delle docce regolari, evitando però bagni troppo lunghi e caldi.

fate delle docce regolari, evitando però bagni troppo lunghi e caldi. Attenzione ai punti: è fondamentale seguire le indicazioni del medico per la loro cura, monitorando eventuali segni di infezione come arrossamento, gonfiore o secrezione anomala.

è fondamentale seguire le indicazioni del medico per la loro cura, monitorando eventuali segni di infezione come arrossamento, gonfiore o secrezione anomala. Abbigliamento intimo: usate biancheria intima di cotone, comoda e traspirante.

Post parto Le mutande post-parto: a cosa servono e come sceglierle Dopo il parto le neomamme hanno perdite ematiche importanti, per cui servono assorbenti specifici e slip adatti a contenerli, ovvero le mutande pos...

Quali detergenti intimi usare dopo il parto?

Dopo il parto, è importante scegliere detergenti intimi che siano delicati e sicuri per la zona perineale sensibile. Fra le caratteristiche da tenere in considerazione possiamo prediligere detergenti formulati specificamente per l’uso post parto o per pelli sensibili, evitando prodotti con profumi, coloranti o sostanze chimiche aggressive.

Meglio scegliere inoltre detergenti con un pH acido (tra 3.5 e 5.5), simile a quello naturale della zona intima, per mantenere l’equilibrio della flora batterica.

Infine, è consigliabile optare per prodotti con ingredienti naturali come camomilla, aloe vera o calendula, che hanno proprietà lenitive e anti-infiammatorie.

Come scegliere il miglior detergente intimo

Scegliere il miglior detergente intimo è importante per mantenere l’igiene personale e prevenire irritazioni o infezioni. Per fare una scelta informata si possono tenere a mente alcune considerazioni: in primis, la composizione del prodotto, prediligendo quelli che hanno un pH fisiologico, ovvero tra 3.5 e 5.5, simile a quello naturale della zona intima, per mantenere l’equilibrio della flora batterica.

Meglio poi preferire prodotti con ingredienti naturali e lenitivi come aloe vera, camomilla, calendula o olio di tea tree, che possono aiutare a ridurre irritazioni e infiammazioni, evitando invece detergenti che contengono alcol, profumi, coloranti o parabeni, poiché possono irritare la pelle sensibile.

Per andare sul sicuro si possono cercare prodotti specificamente formulati per il periodo post parto, che sono progettati per essere particolarmente delicati e lenitivi, e, se si ha una pelle particolarmente sensibile o si tende a soffrire di irritazioni, optate per detergenti indicati per pelli sensibili.

Scegliete prodotti che siano testati dermatologicamente e che abbiano certificazioni di sicurezza, basandovi anche sulle recensioni online per vedere le esperienze di altre persone. Questo può darvi un’idea di come il prodotto ha funzionato per altri con esigenze simili alle vostre.

Infine, prima di iniziare a usare un nuovo detergente, specialmente se avete condizioni particolari (come infezioni ricorrenti o problemi cutanei), è sempre una buona idea chiedere consiglio al ginecologo o medico di fiducia.

Post parto Pancia post parto: cosa succede al "pancione" che non sparisce dopo il parto In alcuni casi, la pancia post parto sembra non voler andare via: ma quanto tempo ci vuole per tornare alle dimensioni normali?

7 detergenti intimi da acquistare dopo il parto

Ecco alcuni dei migliori detergenti intimi adatti per il periodo successivo al parto.

1. EuPhidra amido mio sapone intimo

EuPhidra AmidoMio, Intimo Detergente delicato Azione lenitiva Idratante e lenitivo, il detergente di Euphidra è a base di amido di riso, utilizzato soprattutto per il bagnetto dei neonati. Il ph 5 garantisce una buona protezione e contrasta episodi di secchezza. 5 € su Amazon 7 € risparmi 2 € Pro Perfetto per i periodi "delicati"

Si può usare anche per i bambini

Non contiene SLS, SLES, oli minerali, parabeni, conservanti Contro Nessuno

2. Saugella protezione attiva

Saugella, Protezione Attiva A Base di Thymus Vulgaris Con un ph acido 3.5 il detergente verde di Saugella è uno dei più utilizzati in gravidanza dopo il parto, adatto anche a chi fa attività sportiva in palestra e piscina. 6 € su Amazon 9 € risparmi 3 € Pro Perfetto per irritazioni e infezioni

Ottimo il rapporto qualità prezzo

Utile anche per prevenire candida e altri fastidi e bruciori Contro Nessuno

3. Omia sapone intimo eco bio

Omia Intimo Ecobio Ph 3.5 Malva Officinale Bio Un marchio economico che propone un detergente intimo post-parto bio è Omia, con il suo prodotto a base di malva officinale e dall’azione lenitiva oltre che antiodore. È particolarmente indicato anche durante il ciclo mestruale. 3 € su Amazon 4 € risparmi 1 € Pro Il detergente è molto delicato

Ha un profumo buonissimo ed è molto performante

Buon rapporto qualità-prezzo Contro Nessuno

4. Ginexid schiuma ginecologica

Ginexid Schiuma Ginecologica Detergente Detergente in schiuma Ideale per proteggere le mucose, questa schiuma garantisce protezione e allevia da prurito e secchezza. 11 € su Amazon Pro Ideale per disturbi e fastidi

Da molti utenti è reputato il miglior detergente intimo Contro Il prezzo non è competitivo

5. L’Amande detergente intimo delicato

L'Amande Detergente Intimo Delicato Linea Mamma A base di estratto glicerico di malva, questo detergente liquido è sia addolcente che rinfrescante, specificatamente formulato per le neomamme. 9 € su Amazon Pro Buon prodotto per gravidanza e postpartum

La profumazione è leggera e gradevole Contro Il prezzo non è basso

6. La Saponaria detergente intimo

La Saponaria, Detergente intimo Bardana e Calendula Bio Composto da soli elementi naturali e bio, questo detergente intimo con ph 4.5 svolge azioni emolliente, lenitiva ed equilibrante, è inoltre in grado di prevenire le irritazioni e i fastidi. 9 € su Amazon Pro La profumazione è delica

L'inci è buonissimo

Ottimo rapporto biologico ed ecosostenibile Contro Nessuno

7. Vea Intimo Tt