Le mutande post-parto: a cosa servono e come sceglierle

Dopo il parto le neomamme hanno perdite ematiche importanti, per cui servono assorbenti specifici e slip adatti a contenerli, ovvero le mutande post-parto. Scopriamone la funzionalità, le tipologie e i migliori modelli in commercio.

Vediamo nel dettaglio a cosa servono, quali modelli esistono in commercio e se sono più o meno comode dei tradizionali assorbenti.

A cosa servono le mutande post-parto?

Dopo il parto, le neomamme devono affrontare il problema delle lochiazioni, ovvero delle perdite ematiche, unite a residui della gravidanza, che possono insistere anche per diverse settimane; per questo, è indispensabile attrezzarsi con assorbenti adeguati – diversi da quelli generalmente usati per le mestruazioni – in grado di contenere il flusso, decisamente abbondante.

Partendo da questo presupposto, è importante chiarire che le mutande post-parto non assorbono, ma hanno sempre bisogno di assorbenti post-parto per contenere e trattenere le perdite, e la sola eccezione è rappresentata dalle mutande assorbenti, che, come è facilmente intuibile dal nome, già contengono il tampone per assorbire il sangue.

Meglio le mutande o gli assorbenti?

Visto quanto detto poc’anzi, viene piuttosto naturale domandarsi quindi perché si dovrebbero acquistare delle mutande post-parto e non preferire, più che un assorbente, i comuni slip in cotone, visto che in entrambi dovrebbero comunque essere aggiunti gli assorbenti.

Il fatto è che le perdite ematiche che seguono il parto sono piuttosto copiose, e difficilmente contenibili dai normali assorbenti che generalmente si usano per le mestruazioni, indipendentemente dal fatto che siano con o senza ali; per questo motivo sono necessari assorbenti specifici per il post-parto, che essendo alti, spessi e lunghi possono essere bloccati meglio da un paio di slip apposito, quale appunto è la mutanda post-parto, pensata appositamente per questo scopo.

Come scegliere la mutanda post-parto più adatta a noi? Spesso la domanda più frequente che le future mamme si fanno è “come faccio a sapere che taglia avrò subito dopo aver partorito?”, e provarsi le cose con il pancione non è, ovviamente, la cosa migliore da fare se si sta acquistando qualcosa che dovrà essere indossato dopo il lieto evento, quando inevitabilmente il nostro corpo prenderà una forma diversa.

Per essere sicure di non sbagliare si può optare per gli slip monouso elasticizzati che, essendo una taglia unica, possono essere utilizzati dalle donne con qualunque tipo di fisico. In tutti i casi è importante orientarsi su mutande post-parto traspiranti ed estremamente elasticizzate, e che siano a vita alta, anche qualcora decidiate di optare per qualcosa di ri-lavabile e da sfruttare più a lungo.

Le tipologie di mutande post-parto

Le mutande post-parto sono degli slip simil culotte che possono, come detto, contenere gli assorbenti specifici per le perdite consistenti, ma ne esistono di diversi tipi, e ogni donna può, ovviamente, scegliere quella che più le si addice o la faccia sentire maggiormente a proprio agio.

Mutande post-parto in rete

Generalmente sono slip monouso (ma esistono anche versioni riutilizzabili e lavabili), in taglia unica e tessuto elasticizzato, in modo da potersi adattare a ogni tipo di corporatura. Sono sempre sprovviste di assorbente, che va quindi acquistato a parte.

Slip con guaina contenitiva

Questi forniscono maggiore protezione e più contenimento per la pancia; sono in tessuto traspirante ed elasticizzato ma anch’essi privi di assorbente, che va quindi inserito.

Mutande assorbenti post-parto

Ci sono infine le vere mutande assorbenti post-parto, che sono dei veri e propri dispositivi igienici, prodotti quindi dalle aziende che generalmente si occupano di tamponi e assorbenti; queste mutande sembrano slip ma sono in effetti degli assorbenti da infilare, in grado di contenere perfettamente le perdite.

Mutande post-parto: le migliori da acquistare online

Quali sono quindi le migliori mutande post-parto da acquistare? Fatte salve le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, e ovviamente le preferenze individuali, ecco alcuni dei migliori modelli che potete acquistare su Amazon.

1. Chicco Mammy slip monouso

Chicco, Mammy Slip monouso Gli slip monouso Mammy di Chicco sono realizzati in rete e sono stati realizzati per assecondare le necessità delle donne dopo aver partorito. Igienizzanti e traspiranti, regalano comfort e leggerezza anche nei giorni di permanenza in ospedale e successivi. 11 € su Amazon Pro Comfort e morbidezza.

Contengono bene e bloccano l'assorbente post-parto. Contro Prezzo alto.

2. Mutande a rete MYSANITY

MYSANITY, Mutande a Rete Le mutande a rete monouso di MYSANITY, taglia unica, sono elasticizzate e pronte a essere utilizzate nei giorni di ricovero in ospedale, subito dopo il parto. Sono altamente traspiranti e comode per accogliere gli assorbenti di ogni grandezza e spessore. 4 € su Amazon Pro Comodità.

Praticità.

Non danno fastidio nel post-parto. Contro Nessuno

3. Mutandine monouso assorbenti Tena

Tena, Mutandine Assorbenti Monouso Tena Lady propone dei pants assorbenti che sembrano dei veri e propri slip, utilizzabili in caso di perdite e nel periodo post-parto. Una singola confezione ne contiene 8, sono disponibili in un elegante color crema e in varie taglie. 8 € su Amazon 9 € risparmi 1 € Pro Ottima qualità e vestibilità.

Buon grado di assorbenza.

Prodotto pratico e discreto. Contro Nessuno

4. Jane culotte post-parto

Il più venduto Jane, Mutande post-parto in tessuto elastico Le mutande post-parto di Jane sono vendute in un pacco ben sigillato comprensivo di 5 modelli in tessuto elasticizzato in rete sottile e morbida. Disponibili solo nella variante taglia unica, sebbene siano usa e getta è comunque possibile lavarle e riutilizzarle. 6 € su Amazon Pro Estremamente comode.

Sia riutilizzabili, sia usa e getta. Contro Risultano poco contenitive.

5. Slip RelaxMaternity

RelaxMaternity Slip Post Parto Contenitivi La Guaina Slip Post Parto RelaxMaternity è concepita per consentire il recupero del tono muscolare dell’addome e la sua speciale conformazione aiuta glutei e addome a ritrovare il giusto tono. Compra su Amazon Pro Contenitiva e modellante pancia

Contro Nessuno

6. Slip monouso Bébé confort

Bébé Confort, Slip Monouso Estensibili Venduti in una pratica pochette, gli slip monouso di Bébé Confort sono in rete estensibile, solamente taglia unica ma regolabile e adattabile alla silhouette. La forma è quella tipica di un pantaloncino cortissimo a vita alta. 9 € su Amazon Pro Ottima qualità.

Estensibilità effettiva del tessuto. Contro Troppo piccoli.

7. Sip monouso Poupy