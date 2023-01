Assorbenti post parto: cosa sono, come si usano e i consigli per la scelta

Cosa preparare nella valigia dell'ospedale oltre al classico corredino per il neonato? Sicuramente gli assorbenti post parto. Vediamo come e perchè.

Subito dopo il parto, che sia stato un parto naturale o cesareo, si noteranno delle perdite, un flusso di sangue che, pian piano, diventerà abbondante, molto più di quello mestruale. Per contenerlo, sono necessari degli assorbenti speciali, chiamati comunemente post parto. Ce ne sono davvero tantissimi modelli disponibili, ma tutto dipende dalle vostre esigenze personali.

Vediamo meglio come si usano e quali sono i migliori da portare con sé.

A cosa servono gli assorbenti post parto?

Gli assorbenti post parto sono dei tamponi esterni che garantiscono l’igiene intima femminile. La loro utilità è fondamentale per almeno 30/40 giorni dopo il parto per contenere le perdite, molto simili a quelle del ciclo mestruali.

Gli assorbenti post parto, infatti, evitano alla donna durante il puerperio di sporcarsi e annientano eventuali disagi dovuti alla fuoriuscita del sangue. In questo caso, non si parla proprio di ciclo mestruale, ma di lochiazioni, che sono perdite ematiche consistenti, nelle quali si potranno notare residui e muco. Queste svolgono l’azione di pulizia dell’utero, affinché torni alle sue dimensioni originarie.

Sono abbondanti nei primi giorni, quelli che coincidono con la degenza ospedaliera, e man mano si regolarizzano fino a sparire del tutto, quando assumeranno un colore biancastro. Possono durare fino a un massimo di 40 giorni circa.

Contenere il flusso abbondante delle lochiazioni è davvero difficile, se non impossibile, con i normali tamponi: occorrono, dunque, degli assorbenti più grandi, anche rispetto a quelli notturni, e che siano dotati di un ottimo potere assorbente, oltre che realizzati con materiali traspiranti.

Post parto Pancia post parto: cosa succede al "pancione" che non sparisce dopo il parto In alcuni casi, la pancia post parto sembra non voler andare via: ma quanto tempo ci vuole per tornare alle dimensioni normali?

Assorbenti post parto: come si usano?

Gli assorbenti si usano così come i classici assorbenti. Nulla di strano, se non nelle caratteristiche. Infatti, solitamente gli assorbenti post parto sono privi di ali e, in taluni casi, non sono dotati di adesivo. Questo perché devono essere altamente traspiranti, per evitare il rischio di infezioni.

Proprio per scongiurare la comparsa di batteri, complici di fastidiose patologie, non si devono assolutamente usare tamponi interni e coppetta mestruale.

Per far sì che l’assorbente esterno aderisca bene, non è consigliabile utilizzare i soliti slip, bensì delle mutande in rete elasticizzata, sia monouso sia lavabili. In questo modo potrete sentirvi assolutamente a vostro agio. Esistono, infatti, proprio diversi modelli di mutandine usa e getta proprio per il post parto.

I consigli per la scelta

In commercio ci sono diverse tipologie di assorbenti post parto ma, per poter scegliere quello più adatto, è importante tenere conto di alcuni fattori indispensabili per il proprio comfort e, soprattutto, per la corretta igiene personale.

Dimensioni e assorbenza : anche se il flusso man mano si regolarizzerà e non sarà troppo abbondante, nei giorni subito dopo il parto è importante scegliere degli assorbenti estremamente grandi, quindi dotati di una buona capienza. Inoltre, si possono distinguere diversi tipi di assorbenti post parto distinti in base al grado di assorbenza e quindi potrete cambiarli a seconda del flusso durante i vari giorni.

: anche se il flusso man mano si regolarizzerà e non sarà troppo abbondante, nei giorni subito dopo il parto è importante scegliere degli assorbenti estremamente grandi, quindi dotati di una buona capienza. Inoltre, si possono distinguere diversi tipi di assorbenti post parto distinti in base al grado di assorbenza e quindi potrete cambiarli a seconda del flusso durante i vari giorni. Materiali : è consigliabile utilizzare, per garantire la massima traspirabilità, assorbenti post parto in cotone, evitando quelli con parti in plastica. L’adesivo è una parte in plastica, ma è anche un buon alleato che permette la massima aderenza allo slip. Per questo, potete usare comunque mutandine in rete elasticizzata che tengano ben fermo l’assorbente.

: è consigliabile utilizzare, per garantire la massima traspirabilità, assorbenti post parto in cotone, evitando quelli con parti in plastica. L’adesivo è una parte in plastica, ma è anche un buon alleato che permette la massima aderenza allo slip. Per questo, potete usare comunque mutandine in rete elasticizzata che tengano ben fermo l’assorbente. Assorbenti post parto lavabili: oltre ai prodotti usa e getta, si può optare anche per prodotti completamente in tessuto, quindi per gli assorbenti lavabili post parto. Questa soluzione rappresenta una scelta ecologica e consapevole. In tal caso, per poterli riutilizzare, vi basterà mettere tutto in lavatrice e fare un lavaggio a 60 gradi.

Consigliati da noi Perché gli assorbenti lavabili sono l'alternativa green di cui abbiamo bisogno Perché dovremmo preferire gli assorbenti lavabili a quelli tradizionali usa e getta? Ecco alcuni buoni motivi.

I migliori assorbenti post parto online

Una volta compresa l’importanza dell’uso degli assorbenti post parto, bisogna passare all’azione per non farsi cogliere impreparate quando il momento del parto sarà vicino. Di seguito, vi proponiamo i 5 modelli migliori di assorbenti post parto da acquistare subito online.

1. LINES SPECIALIST PANTS DISCREET – Taglia M, Confezione da 16 Pezzi

Scelto da Amazon LINES SPECIALIST PANTS DISCREET - Taglia M, Confezione da 16 Pezzi Materiali di qualità Questo pacco scorta di Lines può essere la scelta ideale per chi ama la praticità. LINES Specialist Pants Discreet è una mutandina assorbente. Il prodotto è dotato dell'innovativa tecnologia Lines Soft-Adapt™ che permette una vestibilità confortevole, offrendo un contatto con la pelle morbido e delicato. La fascia elastica - in 2 misure - non stringe in vita e nemmeno sui fianchi, adattandosi con discrezione alle forme anatomiche. Queste mutandine assorbenti sono inoltre dotati del sistema anti-odore Neutro-Fresh™, ovvero un sistema a molecole distribuito all'interno del materassino assorbente che riesce a bloccare velocemente i cattivi odori, neutralizzandoli completamente. LINES Specialist Pants Discreet è dotato di una struttura a 3 strati capace di catturare i liquidi in pochissimi secondi, mantenendo la pelle asciutta e protetta. 11 € su Amazon 15 € risparmi 4 € Pro Assorbenti con grado di protezione discreta: 3 strati di assorbenza

Forma anatomica studiata per adattarsi al girovita

Sistema anti-odore

A forma di mutandina Contro Nessuno

2. Lady Presteril – Assobenti Post Parto in 100% cotone

Confezione da 24 pz Lady Presteril - Assobenti Post Parto in 100% cotone Per scongiurare allergie e irritazioni I prodotti Lady Presteril sono super assorbenti, in quanto le neo mamme hanno esigenze specifiche dopo il parto perché le perdite possono essere molto abbondanti. La loro forma anatomica è pensata per non aderire alle eventuali ferite episiotomiche e gli elastici laterali ti assicurano comodità e praticità. 16 € su Amazon 18 € risparmi 2 € Pro Cotone 100% dentro e fuori

comodi, traspiranti e ipoallergenici

elevato potere assorbente Contro Nessuno

3. Saugella Cotton Touch Assorbenti Esterni Post Parto

Saugella Cotton Touch Assorbenti Esterni Post Parto Sono di Saugella gli assorbenti post parto in cotone con estratti di Thymus vulgaris, che contrasta la proliferazione batterica, e olio di Calendula officinalis, dall’azione lenitiva. 8 € su Amazon 10 € risparmi 2 € Pro Con timo e calendula

Forma anatomica con elastici per adattarsi meglio al corpo Contro Scarsa aderenza

4. Canpol Babies – Set di10 assorbenti postparto, da notte

Ottima traspirabilità Canpol Babies – Set di10 assorbenti postparto, da notte Ideali per la notte Questi assorbenti post parto sono l'ideale per affrontare le prime notti e le perdite molto abbondanti. Un pratico adesivo consente di farli aderire perfettamente alle mutandine. 12 € su Amazon Pro 10 assorbenti ideali per la notte e i primi giorni del parto

Anti odore e traspiranti Contro Nessuno

5. Chicco Mammy Assorbenti dopo Parto