Pancia post parto: cosa succede al "pancione" che non sparisce dopo il parto

In alcuni casi, la pancia post parto sembra non voler andare via: ma quanto tempo ci vuole per tornare alle dimensioni normali?

Questo, però, non accade a tutte nello stesso momento: alcune donne recuperano il corpo pre-gravidanza in poche settimane, addirittura giorni, per altri il processo richiede più tempo. In alcuni casi, la pancia post parto sembra non volere andare via: potrebbe essere un caso di diastasi addominale, un processo comune che porta alla rottura degli addominali e che allunga i tempi di recupero.

La pancia durante la gravidanza

Durante la gravidanza, l’utero passa dall’essere delle dimensioni di un pugno chiuso all’essere grande quanto un cocomero. Conseguentemente i legamenti, la pelle e i muscoli intorno alla pancia si allungano notevolmente, sfruttando la loro elasticità per adeguarsi non solo alle dimensioni nel feto che cresce ma anche al peso della madre che aumenta in proporzione variabile.

Una pancia più grande o più piccola non è un indicatore delle dimensioni del bambino, né della sua salute.

Alcune donne sperimentano una condizione chiamata diastasi recti o separazione addominale durante la gravidanza: questo accade quando l’utero si espande e fa separare i muscoli, facendo sporgere la pancia a causa degli ormoni e della pressione che un bambino in crescita esercita sul corpo.

La separazione addominale riguarda, come riporta Diastasi Italia ODV, circa il 30% delle donne dopo il parto ed è più comune tra quelle che hanno avuto più di un figlio, un parto gemellare o un bambino più grande della media. In questi casi, è possibile notare cha la pancia post parto ha una forma irregolare o un rigonfiamento.

Cosa succede alla pancia dopo il parto?

Al momento del parto, a causa della perdita di liquidi, della placenta e del peso del bambino si perdono in media circa 6 kg. La pancia, però, non sempre ritorna in breve tempo alle dimensioni che aveva prima della gravidanza.

Normalmente, ci vogliono circa sei settimane perché l’utero si contragga completamente; in molti casi, passato questo periodo la pancia si è ritirata. Questo è particolarmente comune tra le madri che allattano, che bruciano circa 500/700 calorie al giorno, perché il corpo utilizza le calorie immagazzinate dalla gravidanza per produrre latte e nutrire il bambino.

Allattamento Alimentazione in allattamento: cosa e quanto mangiare? I consigli dell'esperta La dieta consigliata per le donne che allattano il bambino al seno, con i cibi da preferire e quelli da evitare e l'apporto calorico necessario dur...

Pancia post parto: per quanto tempo rimane?

Se l’utero torna alle dimensioni normale 6-8 settimane dopo il parto, non è detto che anche la pancia lo faccia: le variabili sono tantissime e non esiste una regola universale. Anche se la pancia è ancora presente molti mesi dopo il parto, non è un motivo per preoccuparsi. Alcune donne hanno la pelle meno elastica di altre, in questo caso potrebbe volerci più tempo prima che la pancia ritorni alla sua forma pre-gravidanza.

Nei casi di diastasi addominale, la pancia post parto può durare a lungo e può essere necessario un intervento chirurgico per ripristinare i muscoli lesionati e farla tornare alle dimensioni e alla forma che aveva prima della gravidanza.

NewsGravidanza "Questa è la pancia dopo il parto: perché bisogna mostrarla" La tiktoker Danisha Lestaevel ha pubblicato un video con i cambiamenti del suo corpo, una, due e tre settimane dopo aver dato alla luce il suo quar...

Consigli per trattare la pancia post parto

Esercizio fisico e un’alimentazione corretta possono aiutare a trattare la pancia post parto, così come massaggi specializzati che possano aiutare la tonicità dei tessuti.

Quello che è altrettanto importante, però, è essere realiste e non dimenticare che partorire è una delle cose più incredibili che il corpo possa fare, ma che tutti i cambiamenti e le trasformazioni richiedono riposo e recupero.

Nelle settimane e nei mesi successivi al parto, invece che focalizzarsi sulle dimensioni o il tono della pancia, è importante concentrarsi sul recuperare le forze e riposarsi. Questo è particolarmente vero per chi allatta, che non dovrebbe seguire una dieta dimagrante ma mangiare in modo nutriente.

Le donne che soffrono di separazione addominale possono fare alcuni esercizi specializzati, indossare biancheria intima compressiva, una pancera o un tutore per aiutare a risolvere il problema o, nei casi più gravi, sottoporsi a un’operazione per riparare la parete addominale. In questo caso, è importante confrontarsi con il medico, che potrà individuare la soluzione più adatta al singolo caso.