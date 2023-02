Ludovica Valli mostra il postpartum: un video con i mutandoni maternity

In un video dalla stanza dell'ospedale dove il 9 febbraio 2023 è nato il suo Otto Edoardo, l'influencer ha scelto di farsi vedere con le mutante elastiche che si indossano dopo aver partorito, utili per contenere i grandi assorbenti necessari dopo la nascita.

Quanto è bella e vera Ludovica Valli mentre culla il suo secondogenito a pochi giorni dal parto, con indosso solo i mutandoni maternity e il maxi assorbente? L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di mostrare la realtà per quello che è, senza filtri, a volte scomoda, ma che tutte le neomamme conoscono bene.

In un video dalla stanza dell’ospedale dove il 9 febbraio 2023 è nato il suo Otto Edoardo, Ludovica Valli ha scelto di farsi vedere in mutande, quelle fastidiose mutante elastiche che si indossano dopo aver partorito per contenere i grandi assorbenti necessari dopo la nascita: nessun pigiama griffato, nessuna posa per nascondere la pancia o gli inestetismi, ma solo un dolcissimo e reale momento con il suo bambino.

“Grata alla vita”, queste le uniche parole a corredo del post, a cui molti follower hanno risposto entusiasti: “Grazie anche per questa normalizzazione del corpo materno. Non è facile mostrarsi vere”, scrive un utente. Non sono mancati, però, i soliti commenti degli hater che non hanno risparmiato le loro critiche: “A be se ne vai fiera contenta tu x carita sta cadendo x terra”, “La mania di esibizionismo è talmente forte che pure in mutande si fa i video invece di godersi la nascita del suo bambino”, e ancora “Certo che la mutanda assorbente proprio….ci mancava”.

E invece sì, la mutanda e l’assorbente ci mancavano, perché sono proprio le cose che si indossano dopo aver partorito, e se questo può servire a far sentire più ‘normali’ tutte le donne che stanno affrontando il post parto ben venga, dato che le immagini patinate ed edulcorate della realtà rischiano invece di far sentire le madri alle prese con perdite vaginali, rilassamento cutaneo etc, sempre inadeguate.