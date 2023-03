Alessia Cammarota svela il sesso del terzo figlio: "Il nostro piccolo grande miracolino"

“Sapete una cosa? Il bimbo nella pancia della mamma è un maschietto!”, annunciano così, molto teneramente, l’arrivo di un fratellino i piccoli Niccolò e Leonardo Palmieri. Nel post condiviso su Instagram da Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, i futuri genitori (tris) hanno scelto di fare sapere il sesso del loro terzogenito, condividendo la gioia dei loro bambini alla scoperta dell’arrivo di un nuovo fratellino.

Grazie alla pubblicazione del video sui social, Alessia Cammarota ci svela che sarà quella di un maschietto la manina che stringeranno i piccoli Niccolò e Leonardo Palmieri che in attesa del nuovo arrivato, dovranno prepararsi a diventare i fratelli maggiori.

Nel 2021 Alessia Cammarota ha lottato duramente per non perdere il terzo figlio, anche se dopo diversi consulti medici, si è trovata costretta ad abbandonare ogni speranza. Oggi, invece, il sorriso che illumina i volti dei suoi bambini dimostra come non si sia lasciata abbattere dalle avversità degli anni passati e racconta lo stupore con cui ha affrontato l’inizio di questa gravidanza descrivendo, in una diretta social, il nuovo arrivato come: “Il nostro piccolo grande miracolino”.

Nelle parole che accompagnano uno scatto pubblicato su Instagram, Alessia Cammarota è vestita di bianco, immersa in un paesaggio innevato e ricorda a tutti coloro che la seguono di non perdere mai la speranza perché: “Il sole arriva per tutti… e il mio è più splendente che mai”.

La nascita del piccolo è prevista per la prossima estate e tra i commenti del post che riporta la notizia relativa all’arrivo del bambino, compaiono anche le congratulazioni di Teresa Langella e Arianna Cirrincione.