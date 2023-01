Hilary Swank incinta a 48 anni. "Molte donne mi dicono: 'Mi hai dato speranza'"

L'attrice, dal red carpet dei Golden Globe, ha voluto sottolineare come sia bello sapere di essere d’aiuto a tante donne che desiderano diventare madri superati i quarant’anni.

Magica e meravigliosa: con queste parole Hilary Swank descrive l’esperienza della gravidanza che sta vivendo. L’annuncio era arrivato a ottobre 2022, rivelando che era in dolce attesa di due gemelli insieme al marito Philip Schneider.

Ora, dal red carpet dei Golden Globe, l’attrice ha dichiarato a ETonline come sta vivendo questo momento, mentre mancano tre mesi al parto:

È stato magico, è stato così meraviglioso. Adoro essere incinta e mi sento benedetta e felice, più felice di quanto non mi sia mai sentita.

La star, 48 anni compiuti lo scorso luglio, ha voluto anche sottolineare come sia bello sapere di essere d’aiuto a tante donne che desiderano diventare madri superati i quarant’anni, e di come i limiti siano fatti per essere superati:

È semplicemente bello vedere un sacco di donne sulla quarantina dire: ‘Mi hai dato speranza’, perché una volta che credi davvero che qualcosa possa accadere, hai uno schema di pensiero diverso.

Ai Golden Globe ha ricevuto una nomination per il ruolo della giornalista investigativa Eileen Fitzgerald nel serie della ABC Alaska Daily: l’attrice si è detta onorata, aggiungendo che per lei è stato importante riuscire a “Far luce sulle donne indigene scomparse e assassinate che lo show rappresenta”.

Infine, Hilary Swank ha ammesso di non aver ancora pianificato cose come l’asilo dei gemelli, dato che le riprese della serie sono appena terminate, ma ha esclamato: “Ora è il momento di iniziare a preparare il nido. Ho tre mesi di tempo!”.