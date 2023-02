Nadya Suleman: gli otto gemelli (di 14 figli) sono diventati grandi

Nadya Suleman nel 2009 ha dato alla luce otto gemelli. Dopo un breve momento di notorietà, la donna si è per lo più ritirata dai riflettori per crescere i suoi figli (in tutto 14), condividendo occasionalmente sui social aggiornamenti sulla loro crescita e sui loro traguardi. Su Instagram, Suleman, che ora si fa chiamare Natalie, ha appena pubblicato una nuova foto degli otto gemelli: in occasione del loro 14esimo compleanno ha voluto dedicargli un augurio speciale.

Nell’immagine si vedono gli otto gemelli, decisamente cresciuti. A corredo, ha scritto:

Buon 14esimo compleanno a Noah, Maliyah, Isaiah, Jeremiah, Nariyah, Josiah, Jonah e Makai! Siete alcuni degli esseri umani più amorevoli, premurosi, coscienziosi e umili che abbia mai conosciuto. Le lotte che abbiamo sopportato nel corso degli anni hanno rafforzato i nostri legami reciproci. Affrontando nuove sfide negli anni a venire, spero che continueremo a crescere come famiglia. Sono grata oltre misura per essere vostra madre. Vi voglio bene.

Il profilo Instagram di Nadya Suleman, inoltre, permette di immergersi pienamente nel percorso di crescita dei suoi figli e vedere come questi crescono nel tempo, restando sempre uniti.

Nel 2022, Suleman aveva celebrato il loro compleanno con una foto ricordo che li ritraeva più piccoli, seduti fianco a fianco su un grande divano. “Non ho mai visto bambini che amano e vogliono aiutare gli altri, (in particolare quelli meno fortunati), così audacemente e con sicurezza come ognuno di voi”, aveva affermato la loro mamma.

In uno scatto condiviso nel 2020 di quando avevano un anno, invece, i gemelli sono in piscina in compagnia dei fratelli più grandi.

Ma scendendo nel profilo, si possono anche osservare i loro successi, come l’inizio della scuola o le competizioni sportive, anno dopo anno. E vedere come sono davvero cambiati nel tempo.