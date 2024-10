Molti genitori di due (o più) gemelli si chiedono come risparmiare: ecco qualche consiglio per contenere le spese, senza dimenticare il pianeta.

Vediamo insieme qualche strategia per non far lievitare il budget familiare senza rinunciare alla qualità e con un occhio alla sostenibilità.

Scegliete i prodotti di seconda mano

Uno dei più efficaci modi per risparmiare – che vale per tutti i genitori ma soprattutto per quelli di gemelli o multipli – è cercare prodotti usati ma in buone condizioni. Abbigliamento, passeggini, lettini e seggiolini auto possono essere trovati a prezzi ridotti in negozi di seconda mano o online: questa è anche una strategia per ridimensionare i consumi attraverso il riutilizzo di prodotti in buone condizioni.

L’unica attenzione deve essere quella relativa alla sicurezza, soprattutto per prodotti come i seggiolini auto: sempre meglio verificare prima che tutto sia conforme alle normative e l’utilizzo non abbia compromesso la qualità.

News Ecco quanto costa un figlio nel primo anno di vita Le indagini dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori del 2023 registrano un aumento delle spese annue per la vita di un bambino compreso tra ...

Sfruttate gli sconti e le promozioni per gemelli

Molte aziende offrono sconti specifici per le famiglie con gemelli. In alcuni casi di tratta di tessere dedicate che danno diritti a sconti per gli acquisti multipli, in altri di forti ribassi (fino al 40%) sulle forniture di prodotti per neonati.

Prima di fare acquisti importanti, è quindi utile cercare offerte specifiche o contattare direttamente i produttori per chiedere informazioni sui programmi dedicati ai genitori di multipli.

Risparmiare con i gemelli: condividete!

Un vantaggio dell’avere gemelli è la possibilità di condividere alcuni articoli. Anche se la tentazione potrebbe essere quella di garantire a ogni bambino o bambina i propri prodotti, molti giochi, mobili e accessori per la cura del bambino possono essere usati da entrambi, riducendo la necessità di acquistare tutto in doppia quantità.

È il caso, ad esempio, dei pannolini lavabili: optare per questa soluzione (che è più economica e rispettosa dell’ambiente) permette anche di ridurre le spese iniziali, perché invece di dover acquistare il doppio dei pannolini è possibile acquistare 1 volta e mezzo la quantità necessaria per un solo bambino (e così via nel caso di multipli).

Neonato (0-1 anno) Pannolini lavabili: perché sceglierli e cosa considerare quando si acquistano Al posto dei pannolini usa e getta una buona soluzione è usare i pannolini lavabili. Ecco perché sceglierli e quali aspetti considerare al moment...

Questo vale anche per i giochi: anche se ovviamente ognuno e ognuna potrà e dovrà avere il proprio giocattolo del cuore, moltissime cose possono invece essere in comune.

Organizzate uno swap tra genitori

Cercate di creare una rete di genitori per scambiarsi vestiti, giocattoli e accessori e organizzare uno “swap party” (swap vuol dire “scambio”) che vi permetterà di risparmiare sugli acquisti e allo stesso tempo liberare spazio in casa.

Se avete difficoltà ad organizzare attraverso le vostre conoscenze, cercate online iniziative proposte nella vostra zona: molto spesso questo tipo di attività vengono proposte in maniera aperta su social e forum dedicati.

Gemelli low cost: pianificate i pasti con cura

Se avete dei gemelli e vi chiedete come risparmiare, prestate attenzione al cibo di tutta la famiglia. Quando si tratta di alimentazione, preparare pasti in grandi quantità e congelare porzioni può aiutare a risparmiare tempo e denaro.

Per poterlo fare al meglio, rispettando un’alimentazione variata, è bene avere un planning settimanale dei pasti, così da poter fare una spesa mirata che permetta di risparmiare e ridurre gli sprechi.

Ripensate a cosa è davvero essenziale

Quando nasce e cresce un bambino (o più!) siamo portati a credere di dover acquistare tutto (e subito) per poter far fronte alle necessità che si presenteranno nelle varie fasi del suo sviluppo. Questa idea, alimentata da campagne di marketing sempre più pressanti sui genitori promosse anche da influenze e aziende sui social, ci porta molto spesso a comprare prodotti di cui non avremmo effettivamente bisogno e che useremo pochissimo, se non addirittura mai.

Uscire da questa logica consumistica non è facile, ma è necessario per risparmiare e per evitare un consumo eccessivo, dannoso sia per le nostre finanze che per il Pianeta. Se vi chiedete come risparmiare con i gemelli, ricordate che in molti casi less is more, quindi è fondamentale cercare di capire cosa è irrinunciabile e cosa invece ci hanno convinto a comprare anche se non ne abbiamo davvero bisogno.

Ci sono anche dei libri, come Bebé a costo zero. Guida al consumo critico per accogliere e accudire al meglio il nostro bambino, di Giorgia Cozza, che possono offrire spunti di riflessione.

Bebè a costo zero: Guida al consumo critico per accogliere e accudire al meglio il nostro bambino Bebè a costo zero di Giorgia Cozza è un'utilissima guida al consumo critico e consapevole nell'affollato mondo dei prodotti per l'infanzia, per aiutare i genitori a scoprire cosa sia davvero indispensabile o utile durante la gravidanza e la prima infanzia, distinguendo tra reali esigenze e bisogni indotti dalla pubblicità. 17 € su Amazon 18 € risparmi 1 €

Richiedete aiuti e incentivi pubblici

Le famiglie numerose, come quelle con gemelli o multipli, possono accedere a una serie di bonus pubblici per avere un aiuto economico.

Sia a livello statale che di amministrazioni locali, sono previste diverse agevolazioni: l’assegno unico, ad esempio, che è maggiorato dopo il secondo figlio, o l’assegno di maternità base ma anche bonus più specifici come quelli per l’asilo nido o, ad esempio, quelli per i pannolini lavabili.

Poiché questi bonus possono subire variazioni, se state portando avanti una gravidanza gemellare potete fare una ricerca per capire cosa è attivo in questo momento; se avete già dei gemelli e vi chiedete come risparmiare cercate di capire se ci sono degli incentivi a cui avete diritto e non avete ancora chiesto.