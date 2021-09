La bella (e onesta) reazione di Ashley Graham che scopre di aspettare due gemelli

L’arrivo di un bambino è sempre una buona notizia, ma quando sono due, cosa si fa? Chiediamolo ad Ashley Graham, che ha appena scoperto che sarà mamma di due gemelli. In un video pubblicato sul profilo Instagram della top model, influencer e imprenditrice, Ashley ha mostrato la reazione a caldo sua e del marito Justin Nervin alla scoperta del (doppio) test di gravidanza positivo. E poi il momento dell’ecografia, grazie alla quale la coppia ha scoperto che sarebbero diventati genitori di altri due maschietti dopo il piccolo Isaac, nato a gennaio 2020.

Il video è un concentrato di spontaneità, in cui molte coppie si sono riconosciute (a leggere i commenti sotto al video) e che inquadrano ancora una volta la top model come un esempio di genuinità e schiettezza. Nel video si vede Ashley Graham che guarda il risultato del doppio test positivo e dà un bacio al marito in preda all’emozione; poi stupefatta, la ritroviamo insieme a lui davanti al monitor dell’ecografo, mentre sente due cuori battere e non uno solo come si aspettavano. Scopre che sono maschietti e realizza in quel momento che a casa ci saranno tre bimbi da accudire. La reazione è sincera, onesta e spontanea. C’è felicità, certo, ma anche sconcerto per l’arrivo non di uno ma di due bambini. Insomma, quale coppia di genitori non si riconoscerebbe in loro?

Ashley Graham è da sempre un’avvocata della body positivity grazie al suo lavoro e ha traslato senza alcun dubbio questa vocazione alla sensibilizzazione nei racconti delle sue gravidanze. Incinta del piccolo Isaac, si è messa a nudo su Instagram per parlare di corpi e difetti, di auto-accettazione e stereotipi. Da neomamma ha invece ha mostrato i segni della gravidanza senza vergogna o timore del giudizio. Con i suoi post insieme al suo primogenito ha cercato di normalizzare l’allattamento, senza tabù.

E siamo sicuri che continuerà a farlo anche con i gemellini che stanno per arrivare nella vita sua e del marito Justin.