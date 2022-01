Ashley Graham è diventata mamma lo scorso 7 gennaio: i gemelli sono nati in casa e sono "felici e in salute". Il post su Instagram ma nessuna rivelazione sui nomi prescelti

L’annuncio è arrivato dai social e a darlo è stata proprio lei, Ashley Graham diventata mamma di due gemelli nati in casa con parto naturale lo scorso 7 gennaio.

La modella e neomamma fa sapere ai suoi follower che i suoi due bimbi “Sono felici e in salute”.

Ashley Graham: i gemelli sono nati in casa. “Sono felici e in salute”

Ashley Graham non è diventata madre per la prima volta ma la sua è già la terza gravidanza. È, infatti, mamma di Isaac Menelik Giovanni Ervin ed ora ha dato alla luce anche i suoi due gemelli, avuti con il marito Justin Ervin.

L’annuncio su Instagram risale al 7 gennaio 2022, giorno della nascita dei due bambini nati in casa con parto naturale. Ad oggi i due neo genitori non hanno ancora svelato i nomi prescelti per i due figli appena nati ma fanno sapere che entrambi sono in salute e felici.

I gemelli sono arrivati con 6 giorni di ritardo, una lunga e impaziente attesa

Negli ultimi momenti della sua gravidanza Ashley Graham sembrava impaziente di poter abbracciare i suoi due bebè. Non sono mancati post sui social, come quello su TikTok, dove la modella il primo gennaio aveva spiegato:

Da quel primo dell’anno, Ashley e Justin hanno atteso ancora altri 6 lunghi giorni prima di conoscere i loro bambini.

Sempre in uno dei suoi ultimi post pubblicati, Ashley Graham, alquanto rassegnata, aveva esclamato:

La scadenza è solo un’ipotesi, alla fine i bambini arrivano sempre nel giusto giorno del loro compleanno.

E quella data è arrivata, 7 gennaio 2022. La coppia di genitori dopo avere dato l’annuncio della nascita dei bambini, non ha più usato i loro profili social. Un modo, ha detto la neo mamma e modella Ashley Graham per vivere e accudire i piccoli di casa nonché il momento giusto per fare un passo indietro e prendermi del tempo per rimettermi dal parto.